Esbjerg halter bagud med at købe rest-mad

ESBJERG: Selv om 21 esbjergensiske butikker nu er med i Too Good To Go-app'en, hvor kunder kan købe overskydende mad til billige penge, bliver kun 40 procent af den udbudte mad købt. Det sætter Danmarks femtestørste by ind på en 9. plads i landet.

ESBJERG: Koldingenserne og vejlenserne er bedre end esbjergenserne til at købe levninger.

I Esbjerg er der noget længere i mellem, at indbyggerne tager forbi og henter butikkernes og restauranternes overskudsmad, som man ellers siden januar 2016 har kunnet købe via app'en Too Good To Go, og som 21 forskellige virksomheder inden for bygrænsen ellers tilbyder. Esbjerg placerer sig på en 9. plads, når det kommer til, hvor meget rest-mad, der totalt bliver købt, selv om landets femtestørste by rent størrelsesmæssigt jo burde komme ind på en femteplads.

- Det lader til, at det er i vækst i Esbjerg. For eksempel blev der reddet 1230 måltider i Esbjerg i juni 2017, men her i juni 2018 blev der reddet 2500 måltider. Så det er jo en fordobling, siger Nicoline K. Rasmussen, der er marketing manager i Too Good To Go.

Et "reddet måltid" er et begreb opfundet af Too Good To Go-folkene som beskrivelse af én købt enhed på app'en. Men i virkeligheden kan "et reddet måltid" dække over mere end et måltid. For man køber typisk en pose eller en boks med mad i for et bestemt beløb - som regel mellem 20 og 50 kroner - og så ved man ikke, hvad man præcis får. Kun at der ofte er rigeligt, og at man sparer mindst halvdelen af madens pris.