Esbjerg hædret med årets byplanpris

Som JydskeVestkysten tidligere har fortalt, var Esbjerg med i opløbet sammen med to andre kommuner, nemlig Fredensborg og Vejle kommuner, men det blev Esbjergs bytransformation i stor skala og sammenhængen mellem by og havn, der vandt jury-medlemmernes hjerter.

Esbjerg Kommune: Det blev Esbjerg, der løb med ære og hæder ved torsdag aftens afsløring af vinderen af Byplanprisen 2018, og det var tre stolte repræsentanter for Esbjerg Kommune, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), direktør for Teknik & Miljø, Hans Kjær samt planchef Peter Bagge, der torsdag eftermiddag begav sig til den festlige overrækkelse på årets byplanmøde i Hjørring.

En af de største udfordringer har været at få byen til at hænge sammen med en stor og velfungerende havn, og både havnepromenaden og Landgangen fremhæves som noget helt særligt af juryen. Arkivfoto.

- Nærmest på trods af de mange interesser, der er på spil, så skabes der en samarbejdskraft og samarbejdsvilje, fordi der er en grundlæggende tillid parterne imellem. Den tillid fungerer som problemknuser og baner vejen for hurtige og effektive løsninger. Der er enighed om at ville udvikle Esbjerg som en attraktiv by, der tør tage skridtet fra stor by til storby, lød det fra Frost Rasmussen, der leverede en lyngennemgang af Esbjergs udviklingshistorie.

- Det er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, som så mange har ejerskab til og ansvar for. Prisen anerkender de resultater, der er nået i fællesskab mellem det private erhvervsliv, Esbjerg Havn, Esbjerg Byforum, borgerne, samt dygtige og dedikerede medarbejdere i kommunen. Juryen har bemærket det lange seje træk, som karakteriserer bytransformationen i den centrale del af Esbjerg. Dertil vil jeg gerne tilføje endnu et ord eller dimension, om man vil. Det drejer sig nemlig om tillid, sagde borgmesteren og fortsatte:

Jesper Frost Rasmussen var naturligvis glad og begejstret for prisen, som han selv påpegede, at han modtog på vegne af de mange, der har ejerskab af resultatet og æren af det mål, der er nået:

Prisen inspirerer

- Esbjerg udviklede sig til det naturlige centrum for energisektoren, og identiteten som Danmarks EnergiMetropol præger selvfølgelig byen. Esbjergs udviklingshistorie tager udgangspunkt i de mere maskuline værdier, men med tiden bliver værdisættet mere nuanceret, og flere af de bløde værdier vinder frem, og netop den udvikling tager byens nye rum højde for. På den ene side har vi altså en forholdsvis ung by, præget af markant udvikling, og på den anden side har vi et ønske om, at byens storbykvaliteter bliver mere fremtrædende. De aspekter arbejdes der seriøst og vedholdende med, lød nogle af ordene fra borgmesteren, inden han lovede, at Esbjerg vil blive ved med at forvandle sig:

- Transformationen af Esbjerg er på ingen måde slut. Mange kan tage æren for prisen. Og det bedste af det hele er, at jeg er sikker på, at prisen vil inspirere til meget mere samarbejde omkring Esbjergs udvikling.