Esbjerg: Den officielle flagdag for Danmarks udsendte markeres i Esbjerg Kommune onsdag 5. september fra klokken 16.30. Op til åbningen vil der være fanemarch gennem Kongensgade.

I anledning af den officielle flagdag for Danmarks udsendte onsdag 5. september har Esbjerg Kommune inviteret de veteraner og tjenstgørende, som har været udsendt på missioner for Danmark i udlandet, til et arrangement på Torvet for at hylde deres indsats. Alle interesserede er dog velkomne til at deltage.

Arrangementet begynder klokken 15.50, hvor fanebærerne vil marchere fra Stormgade; sammen med Syd- og Sønderjyllands Politiorkester ankommer de til Torvet, hvor orkestret spiller, og Pansermuseet i Oksbøl udstiller tre køretøjer.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, holder taler, og der vil være musikalske indslag ved Rikke Egholm Ravn. Børn af lokale veteraner får overrakt børnemedaljen.

Der er kaffe og kage til alle fremmødte, og arrangementet slutter klokken 18.30.