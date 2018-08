Esbjerg gav råd til ældreminister: Sådan løser du manglen på varme hænder

Olfert Krog (DF), formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, ældreminister Thyra Frank og direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, mødtes forleden om problemerne med at skaffe varme hænder nok i ældreplejen.

Esbjerg Kommune og fem andre kommuner sendte forleden delegationer til ældreminister Thyra Frank (LA) med input til, hvordan manglen på sosu'er kan løses.

Esbjerg Kommune: Ældreminister Thyra Frank (LA) skal til september præsentere de foreløbige resultater af en kortlægning af problemerne med at rekruttere personale til ældreplejen, og i den anledning satte repræsentanter fra seks kommuner, herunder Esbjerg, forleden kursen mod Ældreministeriet i København for at mødes med ministeren og give deres input til en mulig løsning. Flere partier har været ude med riven efter ministeren, og i sommer truede Dansk Folkeparti med at trække ministertaburetten væk under Thyra Frank, hvis ikke der senest til efteråret kom markante lovforslag på området. Direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, og formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), var nogle af de kommunale repræsentanter, der havde foretræde for ministeren, og de mødte op med flere forslag.

Uddannelserne Esbjerg Kommune er - målt på antal - den kommune i Syd- og Sønderjylland, der i 2026 kommer til at mangle flest sosu'er.

På landsplan er estimatet fra Kommunernes Landsforening, at der kommer til at mangle 40.000 sosu'er i 2026.Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer knap fire år. Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer godt to år.

Mangel i kommunen Som omtalt i JydskeVestkysten for godt en måned siden, er der også mangel på sosu'er - social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere - i Esbjerg Kommune. Det er vanskelige stillinger at få besat, og meget tyder på, at det ikke bliver bedre i fremtiden. Godt 1.000 sosu'er vil Esbjerg Kommune mangle i 2026, viser tal fra FOA, hvis der ikke gøres en radikal indsats for at ændre situationen. Derfor satser Esbjerg Kommune blandt andet på at separere nogle arbejdsopgaver fra sosu'erne - opgaver, der kan udføres af andre, såsom eksempelvis rengøringsopgaverne. Den model rulles ud i hele kommunen per 1. oktober, ligesom det er ved at blive kortlagt, hvilke opgaver, fysioterapeuter og sygeplejerske med fordel kan håndtere, så disse arbejdsopgaver kan fjernes fra sosu'erne. Derudover forsøger kommunen at få de nuværende sosu'er op i tid - mange arbejder nemlig 28 eller 32 timer om ugen, ligesom der er ansat 10 professionelle fuldtidsvejleder, der skal følge sosu-eleverne fra start til slut i deres uddannelse. Et af de store problemer er nemlig, at der er et stort frafald af elever - hele 12 procent - der ikke bliver færdige med uddannelsen, og størstedelen dropper ud under praktikforløbet.