Esbjerg-forsker spår biogas en stor fremtid i transport-sektoren

Esbjerg: Et forskningsprojekt, ledet af Aalborg Universitet i Esbjerg, viser, at man i Europa har et potentiale for at øge produktionen af biogas frem til år 2030 til det firedobbelte. Projektets resultat har været omtalt i et internationalt, anerkendt tidsskrift.

Forskere har brugt tre år på at kortlægge præcis, hvor meget landbrugsjord, Europa har til formålet, og det viser sig, at der er enorme mængder af både husdyrgødning, halm og græs til rådighed. Dermed er der et stort potentiale for at satse på øget produktion af bæredygtig biogas.

- Det er ikke bæredygtigt, hvis man - som tyskerne - dyrker energimajs til produktion af biogas. Vores kortlægning viser, at der er et stort potentiale i Europa, hvis man udelukkende bruger affalds- og biprodukter til at producere biogassen, der dermed bliver bæredygtig, fortæller Jens Bo Holm-Nielsen, lektor og sektionsleder på Institut for Energiteknik ved Aalborg Universitet i Esbjerg.

Han har stået i spidsen for forskningsprojektet og ser store muligheder for produktion af bæredygtig biogas i Europa.

- Biogas er nøglen til at få hele vores grønne omstilling til at lykkes. Vi kan styre produktionen af biogas langt mere, end vi kan styre for eksempel sol og vind, fortæller han.