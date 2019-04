Esbjerg-firmas robot kan tjene kassen på milliardmarked i olieindustrien

Offshorefirmaet SubC Partner har netop vundet en prestigefyldt innovationspris hos det franske olieselskab Total, og robotten, som det hele handler om, har et klart potentiale til at udvikle sig til en gigantisk forretning for Esbjerg-firmaet, lyder vurderingen.

Esbjerg: En robot fra Esbjergvirksomheden SubC Partner spiller en betydelig rolle i forbindelse Totals 21 milliarder kroner dyre genopbygning af Tyra-feltet i Nordsøen, og forleden hædrede det franske olieselskab robotten med en prestigefyldt innovationspris.

Nu er Esbjerg-firmaet spændt på, om robotten går videre til konkurrencens finale, men den vurderes under alle omstændigheder af flere iagttagere til at have et stort potentiale. Robotten kan nemlig spare olieselskaberne for rigtig, rigtig mange penge på et marked, der tælles i milliarder af kroner.

Fakta er lige nu, at SubC Partner er blevet kontaktet af nogle af branchens største aktører samt det danske konsulat i oliestaten Texas, hvor man mener, at robotten har gode muligheder i den amerikanske offshore-olieindustri.

- Der er tale om et marked, hvor der i dag bruges milliarder og atter milliarder af kroner i forbindelse med vedligehold, inspektion og skrotning af konstruktioner. Vi er super stolte af denne hæder, som også giver os mulighed for at komme med på en internationaliseringsbølge, og vi håber at kunne følge med Total rundt i verden, siger Tonny Klein, medejer og administrerende direktør, SubC Partner.