Esbjerg-firma vinder opfinder-strid om fisketrawl

Resultatet er blandt andet, at man hurtigt og fleksibelt fra fiskerfartøjets bro elektronisk kan fjernstyre systemets hydrauliske og specialdesignede trawlskovle direkte mod fiskestimerne i en skånsom afstand hen over havbunden - uden at trawlskovlen skraber og beskadiger floraen.

Efter investeringer på omkring 32 millioner kroner og mere end to års strid om patentrettigheder er Esbjerg-firmaet MLD nemlig parat til at sende et nyudviklet trawl-styringssystem på verdensmarkedet. Det er et aktuelt eksempel på efterlevelse af den skærpede danske klima- og miljøpolitiske retning med naturvidenskabelig og teknisk forskning/udvikling på agendaen, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Esbjerg: Der er ikke meget tilbage der lugter af Esbjergs fiskerieventyr i den såkaldte energimetropol, men Esbjerg er ikke færdig med at lave forretning indenfor fiskeindustrien og i fremtiden kan en hel stribe lokale investorer bag selskabet Duca Marine ApS nu håbe på et nyt opsigtsvækkende højteknologisk forretningseventyr.

Lokalt samarbejde

MLD har realiseret firmaets egen opfindelse i et lokalt teamwork, så der er tale om et 100 procent lokalt/dansk produceret system. Virksomheden på Energivej har blandt andet samarbejdet med NorSea Group på havnen, MacArtney og PMC Hydraulics i Tarp om nyskabelsen.

Tests i Nordatlanten og ved Irland i 2017 og 2018 har dokumenteret forbedret effektivitet og fleksibilitet, oplyser Gregers Baungaard, administrerende direktør i MLD. Han fortæller videre, at det samlede facit ved det nye styringssystem er hurtigere pay back, der er estimeret til mindre end et år, mens trawlets fremføring hen over havbunden og effektivitetsforbedringen giver rene miljøgevinster som lavere brændstofforbrug, mindre CO2-udslip og skånsomt fiskeri til gavn for biodiversitet.

I første omgang vil cirka 5.000 af verdens største fiskefartøjer være blandt de potentielle kunder, og ifølge Gregers Baungaard har MLD allerede modtaget flere bestillinger og henvendelser fra potentielle kunder:

- Ærgerligt, at vi blev stækket ved introduktionen af systemet. Vi erkender, at vi som iværksættere begik en fejl ved at søge et finansielt samarbejde med en brancherelateret virksomhed, som efter vores opfattelse desværre i stedet forsøgte benspænd med sagsanlæg. Det har været Davids kamp mod Goliat, lyder det fra Gregers Baungaard.

Det var færøske Vónin, der i 2017 anlagde en midlertidig forbudssag om markedsføring/salg med påstand om krænkelse af deres brugsmodel. Efter en tur forbi to retsinstanser har Vestre Landsret nu stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse som betyder, at MLD nu kan komme videre med sit produkt.

Ifølge MLD skal sagsøger udrede sagens samlede omkostninger på cirka 1,8 millioner kroner.