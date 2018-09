Esbjerg-firma skyld i københavnsk affaldsstop

Esbjerg: Det, der engang var Esbjergvirksomheden B&W Vølunds drømmeordre med et state of the art-projekt Amager Bakke - et affaldsforbrændingsanlæg til fire milliarder kroner med egen skibakke - fortsætter med at udfolde sit helt eget mareridt.

Således får designfejl på en række såkaldte kompensatorer leveret af Vølund skylden for, at al produktion af el og varme fra Amager Bakke nu er stoppet. Dermed bliver der hverken brændt affald af eller produceret el eller varme på forbrændingsanlægget, og fejlen ventes først udbedret i løbet af de kommende 14 dage, oplyser Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef fra Amager Ressourcecenter, der står bag det prestigefulde forbrændingsanlæg.

Det betyder imidlertid ikke, at københavnerne er uden el og varme, idet de kan få leveret andre steder fra, men det er uvist, hvilke økonomiske konsekvenser situationen vil få for Amager Ressourcecenter.

Ifølge mediet kommunen.dk ved Amager Ressourcenter endnu ikke, om fejlen er opstået, da man producerede eller monterede komponenterne. Det skal man nu i samarbejde med Vølund og Rambøll undersøge omfanget af og løse dem.

Tidligere har forbrændingsanlægget haft problemer med at skaffe nok affald til at producere el og varme, så de københavnske ejerkommuner måtte sejle udenlandsk skrald til Danmark. Men det problem er nu vendt om: Anlægget modtager nemlig stadig affald, selv om driften nu er lukket ned, og de bliver derfor nødt til at køre affaldet til andre forbrændingsanlæg.