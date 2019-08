Viking Life-Saving Equipment A/S har passerer 3.000 ansatte på verdensplan. Trods outsourcing af produktionsjob har Viking skabt flere danske arbejdspladser.

Esbjerg: Den er blevet benævnt som kronjuvelen i familien Sørensens erhvervskonglomerat, Viking Life-Saving Equipment A/S. Den hæderkronede virksomhed med hovedsæde i Sædding cementerer nu sin status som den største privatejede Esbjerg-virksomhed målt på antal medarbejdere. Fire år efter den seneste store personalemæssige milepæl blev nået, har Viking nemlig passeret 3.000 medarbejdere globalt. Til sammenligning er Viking nu omtrent dobbelt så stor som eksempelvis Blue Water Shipping og Semco Maritime, der trods alt beskæftiger omkring 1.500-1.600 ansatte globalt. I 2015 rundede Viking 2.000 medarbejdere, men opkøbet af den norske producent af redningsbåde, Norsafe AS, med cirka 800 medarbejdere 1. oktober 2018 har bidraget væsentligt til væksten, men også de øvrige forretningsområder udvikler sig gunstigt. - Viking er et andet sted end for blot få år siden. Vi har udviklet os fra en ren produktionsvirksomhed til at have en langt højere andel af service, i stigende udstrækning et abonnementsbaseret produkt, hvor kunderne køber retten til at bruge vores udstyr, som vi kender det fra leasing af eksempelvis biler. Vi er blevet en mere attraktiv virksomhed for både unge talenter og mere erfarne specialister, siger administrerende direktør Henrik Uhd Christensen.

Viking Viking med hovedkontor i Esbjerg har fremstillet maritimt sikkerhedsudstyr siden 1960. Produkterne fremstilles i Danmark, Norge, Bulgarien, Grækenland, Kina og Thailand. Viking dækker det globale marked gennem udenlandske datterselskaber fordelt på flere end 80 lokationer.Vikings omsætning runde i 2018 to milliarder kroner og årets resultat blev på 155,4 millioner kroner før skat. Siden 2012 har Viking akkumuleret et samlet overskud før skat på lidt mere end en milliard kroner.



Viking indgår som største virksomhed i Claus Sørensens Fond, der også ejer køle- og frysekoncernen Claus Sørensen A/S, Blika og producenten af køle- og fryseskabe Vestfrost. Desuden er der Claus Sørensens ejendomsselskab.

Flere ansatte i Danmark Næsten al Vikings produktion foregår på otte fabrikker i fem lande, hvortil der også er knyttet stabsfunktioner. Den udvikling er ikke foregået på bekostning af hovedsædet i Esbjerg, hvor der nu er 377 medarbejdere mod 345 i Esbjerg og Bramming for ti år siden. I 2007 var hovedparten af de danske medarbejdere ansat i produktionen. Sådan er det ikke længere. Viking tiltrækker nu medarbejdere på alle niveauer, og over 250 af medarbejderne i Danmark har en videregående uddannelse. - Vi er et hovedsæde med specialistfunktioner inden for salg, service, logistik, produktion, udvikling, IT og finans, så vi kan understøtte den globale forretning. Det skaber et inspirerende miljø og øger tiltrækningen. Aktuelt har vi 36 ingeniøruddannede i huset og yderligere 20 medarbejdere med en teknisk uddannelse på bachelorniveau. Unge ingeniører ønsker at være i en ingeniørkultur, og vi har udviklingsaktiviteter inden for alle grene - for eksempel produkter, forretningskoncepter og nye teknologier med et stadig højere digitalt indhold. Alle områder kræver højtuddannet arbejdskraft og vi ansætter nogle medarbejdere allerede i studietiden, de såkaldte studentermedhjælpere, siger Henrik Uhd Christensen.

Vækst i top- og bundlinje Med Norsafe bygger Viking oven på et meget bredt produktsortiment inden for maritimt sikkerhedsudstyr. De norskudviklede redningsbåde er førende på verdensmarkedet og har en stærk position i især olie- og gasindustrien. Derudover har et stærkt salg af sikkerheds- og arbejdsdragter til mange formål drevet ansættelsen af over 100 nye medarbejdere i den største produktionsenhed, der ligger i Thailand. - Integrationen af Norsafe i vores virksomhed følger planen. Vi er blevet bekræftet i vores forventninger om et højere resultat i 2019, og at vi vil kunne omsætte for over 2,5 milliarder kroner. Det er lykkedes at skabe fornyet vækst i et vanskeligt marked, og vi har en sammensætning af medarbejdere, som afspejler vores udbredelse på produkter, segmenter og lande samt de mange spændende muligheder og udfordringer vi står overfor de kommende år. Men vi har fortsat brug for nye medarbejdere, der deler vores mission om at redde menneskeliv, siger Henrik Uhd Christensen.