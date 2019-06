Esbjerg: Rybners og Blue Water Shipping har indgået et samarbejde om at uddanne speditørelever fra efteråret. Det betyder, at Blue Water Shippings speditørelever vil have deres skolegang- og ophold på Rybners i Esbjerg.

Direktør for erhvervsuddannelserne hos Rybners, Lars Katzmann, glæder sig over det nye samarbejde og kalder det en vigtig spiller i forhold til Esbjerg Havns rolle i speditionsbranchen.

- Vi ser en fortsat stor udvikling i speditions- og shippingaktiviteterne i Esbjerg, og er derfor glade for, at vi hos Rybners kan støtte op med en erhvervsuddannelse i spedition. Det betyder, at vi får en helt ny uddannelse til byen, hvor Blue Water Shipping er platformen, og det er vi rigtig glade for, siger Lars Katzmann.

Det første hold elever begynder med et skoleforløb på Rybners til november. Her er der tilmeldt 40, som er det maksimale antal speditørelever, Blue Water Shipping ansætter om året.