Esbjerg-firma med kometvækst runder 100 ansatte

Ingeniør'ne har rundet 100 medarbejdere og lander i sin årsrapport for 2018 et rekordoverskud på 12,5 millioner kroner.

På bare fem år er Ingeniør'ne vokset fra 20 til 110 medarbejdere, virksomheden rykkede for knap to år siden i et nyt hovedkontor i det tidligere posthus i Jernbanegade og for nylig åbnede man en helt ny afdeling i Aarhus som supplement til de eksisterende afdelinger i Odense og Kolding.

Det rådgivende ingeniørfirma Ingeniør'ne har sin oprindelse i firmaet Frits Nielsen & Jørn Juul Christensen A/S etableret i 1972.Hovedkontoret ligger i Esbjerg i det ombyggede posthus i Jernbanegade. Derudover har virksomheden åbnet afdelinger i Kolding i 2013, Odense i 2016 og Aarhus 1. marts 2019. Ingeniør'ne dækker alle ingeniørområder inden for bygge og anlæg, konstruktion, installation, bygherrerådgivning og projektledelse. Efter en vækst fra 20 medarbejdere til 110 medarbejdere på fem år dækker Ingeniør'ne hele landet.

Er blevet mere kræsne

Og væksten i den esbjergensiske ingeniørvirksomhed ser ud til at fortsætte i de kommende år. Ingeniør'ne har netop offentliggjort sin årsrapport for 2018 med et rekordresultat på bundlinjen. Årets indtjening efter skat var således på knap 12,5 millioner kroner efter skat mod et overskud efter skat på 10,4 millioner kroner året før. Bruttofortjenesten er i perioden steg fra 61 til 71 millioner kroner.

I årsrapporten hedder det, at væksten er opnået gennem organisk vækst og med fokusering på omkostningsstrukturen. Der er ikke noget at sige til, at administrerende direktør og partner, John Andresen, er en tilfreds mand. Han anfører samtidig, at et skarpere fokus på udvælgelsen af store opgaver har bidraget til det flotte resultat.

- Konkurrencemæssigt har vi været lidt mere kræsne i forhold til, hvad vi går ind i, vi er gode til at sprede vores opgaver, og vores medarbejdere har en god debitorstyring, siger John Andresen.