For nyligt blev det besluttet, at iBob A/S atter skal genopstå som webshop, og til denne mission er Martin Maglebjerg hentet ind til at lede et turnaround.

Advokat og kurator Jens Paulsen angiver i pressemeddelelsen, at den kritiske situation blandt andet var et resultat af iBobs beslutning om at flytte virksomhedsdomicilen fra Esbjerg til Flensborg, hvorefter virksomheden efterfølgende valgte at flytte tilbage. Dette kostede virksomheden godt fire millioner kroner.

Heri oplyses det, at det var flere års dårlig ledelse og tvivlsomme beslutninger, kombineret med et blakket ry blandt tidligere ansatte og samarbejdspartnere, som i første omgang kostede IBob livet. Det skete efter, at Danske Andelskassers Bank mistede troen på virksomheden, hvilket betød at firmaet den 29. november 2017 måtte gå i betalingsstandsning og to måneder senere konkurs.

Esbjerg: For nogle måneder siden indgik den Esbjergbaserede Redoffice Scan Office-koncern en aftale omkring køb af væsentlige dele af aktiviteterne i en anden esbjergensisk spiller på markedet for kontorartikler, den konkursramte konkurrent IBob A/S.

IBob A/S blev oprindeligt stiftet af Claus Sørensen som en kældervirksomhed i Esbjerg med import og salg af computere og tilbehør.Siden udviklede firmaet sig med handel og internet som omdrejningspunkt, og det endte som en moderne kontorforsyningsforretning med fysiske butikker rundt om i landet med 70 ansatte. Men for cirka et år siden gik Ibob A/S konkurs, og sidenhen blev også firmastifter Claus Sørensen erklæret personlig konkurs.

Slut med stegepander

Efter Redoffice Scan Office-koncernens overtagelse var der i lang tid stille omkring IBob, men nu oplyser koncernen, at man vil lave turnaround, og at man til formålet har hentet Martin Maglebjerg som E-commerce Manager.

Martin Maglebjerg har tidligere vist sig som en yderst kompetent og resultatskabende erhvervsprofil, hedder det i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder ekstremt meget til at lave en turnaround for iBob. Potentialet er kæmpestort, og vi får foræret et brand, der er en ganske høj kendskabsgrad til. Det er rigtig fedt. Desværre har iBob en lidt broget fortid, og vi ved, at det kommer til at kræve en stor indsats at få skabt et rigtig stærkt ry igen, udtaler Martin Maglebjerg.

Han vil ligeledes fremadrettet holde fokus på det, Ibob er god til, nemlig kontorforsyning. Virksomheden har tidligere solgt alverdens ting, blandt andet stegepander og hårprodukter, men det er altså slut nu.

- Vi skal ikke længere prøve at bevæge os udenfor vores kernekompetencer, hvilket er at sælge kontorartikler og blækpatroner. Dette er helt centralt i vores turnaround, hvor vi i høj grad også kan nyde godt af de muligheder Redoffice giver. Jeg er meget optimistisk omkring det hele, især fordi at Redoffice giver nogle stordriftsfordele, der i høj grad gør os mere konkurrencedygtige, udtaler Martin Maglebjerg i pressemeddelelsen.