Esbjerg-firma får største ordre: Skal levere 30.000 kvadratmeter tagtegl

Esbjerg: Esbjerg-virksomheden Jacobi Tagtegl A/S har sikret sig sin hidtil største enkeltordre. Sammen med tagdækkerfirmaet HP Tagdækning skal man over de næste tre år levere ikke mindre end 30.000 kvadratmeter tagtegl i forbindelse med en stor renoveringsopgave.

Det oplyser virksomheden i pressemeddelelse.

Det er Arbejdernes Boligforenings afdeling Ådalsvænget i Sædding, der skal istandsættes, og i den forbindelse får boligblokkene med over 600 lejligheder nyt tag. Arbejdet ventes påbegyndt i løbet af foråret.

De nye tage forsynes med en særlig tagsten i gammelsort. Det særlige ved denne tagsten er, at den er meget fleksibel, idet den kan forskydes både sideværts og i forhold til lægterne.

- Vi taler nok om markedets mest fleksible tagsten, og det har været afgørende for at det lykkedes at hente den store ordre hjem. Renoveringen af Ådalsvænget er netop karakteriseret ved mange tagflader i mange forskellige størrelser, siger direktør Erik Jørgensen fra Jacobi Tagtegl A/S i pressemeddelelsen.