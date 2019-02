Esbjerg-firma afleverer mareridtsfabrik i København

En fabrik i verdensklasse, lyder det fra Amager Ressourcecenter, der netop nu har overtaget forbrændingsanlægget Amager Bakke fra esbjergensiske Babcock & Wilcox Vølund. Men anlægget var i mange år en møllesten om halsen på Vølund.

Esbjerg: Mere end fem år efter første spadestik afleverer esbjergensiske Babcock & Wilcox Vølund nu det skandaleramte forbrændingsanlæg Amager Bakke til kunden, Amager Ressourcecenter (ARC), som er ejet af fem københavnske kommuner. Det oplyser Vølunds amerikanske ejer Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. i en pressemeddelelse. Heri beskriver amerikanerne prestigeanlægget til omkring fire milliarder kroner, tegnet af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels med egen skibakke på toppen, som et unikt udstillingsvindue for dansk innovation: - Dette projekt demonstrerer B&W's engagement i at hjælpe vores kunder med at bruge affald til at skabe varme og energi på en effektiv og miljøbevidst måde, siger administrerende direktør Kenneth Young og fortsætter: - Det afspejler også det hårde arbejde og dedikation af de talentfulde projektteam, der har arbejdet utrætteligt for at nå denne milepæl.

Andre projekter Det er ikke kun i forhold til anlægget Amager Bakke, B&W Vølund har oplevet massive udfordringer. Det samme gælder blandt andet flere anlæg i Storbritannien.B&W Vølund har tidligere meddelt, at selskabet forventer at overdrage fire fabrikker i første og andet kvartal af 2019. Amager Bakke er det andet af disse fire projekter.

Fra drøm til mareridt Imidlertid er der også en anden fortælling om et forbrændingsanlægget - en fortælling om et projekt, der begyndte som en drømme-ordre, men endte som et mareridt. Amager Bakke, der blev indviet i 2017, blev på mange måder symbolet på en gevaldig nedtur for den amerikansk-ejede virksomhed med hovedkontor på Falkevej i Esbjerg. Det store affaldsforbrændingsanlæg er blevet forsinket på grund af en række tekniske fejl fra Vølund. Flere ledende personer i virksomheden - inklusive administrerende direktør John Veje Olesen - blev fyret, og Amager Bakke var medvirkende til, at Vølunds amerikanske ejere måtte garantere for virksomhedens overlevelse efter et samlet, svimlende tab i milliardklassen de seneste to regnskabsår. Desuden måtte Vølund på et tidspunkt foretage masseafskedigelser.

Ros til fabrikken Vølund har således ikke haft en stor stjerne hos kunden, Amager Ressourcecenter (ARC), men i pressemeddelelsen oplyser ARC-direktør Jacob H. Simonsen, at hans organisation er glad for overdragelsen af fabrikken fra B&W Vølund. - Anlægget har i den seneste måned fungeret meget godt, og vi producerer store mængder energi med meget begrænsede emissioner. Vi er glade for at have overtaget en fabrik i verdensklasse, siger han. Koen Bogers, der er administrerende direktør i B&W Vølund, siger om projektet: - B&W Vølund har installeret hundredvis af affalds- og biomassefyrede enheder over hele verden, men Amager Bakke er specielt for os på grund af sit unikke, verdensberømte design og beliggenhed i nærheden af vores danske hovedkontor i Danmark. Vi takker ARC for muligheden for at levere en af de førende vedvarende energikilder i Europa. Dette anlæg giver ikke kun en meget effektiv kilde til varme og strøm til samfundet og understøtter en cirkulær økonomi, men skaber også et nyt og innovativt vartegn for vores region, oplyser Bogers.