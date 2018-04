Esbjerg fik 450 nye ambassadører mod ensomhed

- Alle jer, der er her i dag, er ambassadører i kampen mod ensomhed. I skal alle in løbet af det næste år have inviteret en person, som I ikke kendte i forvejen, på et måltid mad. Er det en aftale?, spurgte Arne Nikolajsen, inden der blev sagt værsgo til de fremmødte, der blev budt på mad fra Esbjerg Kommunes eget køkken.

Tirsdag aften mødtes 450 esbjergensere med et godt måltid mad som våben i kampen mod ensomhed, og det så ud til at virke rigtig godt.

Nabopiger på tur

Ved et af bordene sidder Karen, Marianne, Kirsten, Vera, Annette og Pia, der er naboer på Spangsbjerg Møllevej. Deres tallerkener er fyldt med mad, og i glassene er der sodavand.

- Det er et fedt arrangement, og vi har allerede snakket med nye mennesker her i dag. Det er nemt over et måltid mad. Jeg vil ikke sige, at nogen af os seks er ensomme. Vi bor alle alene, men vi er rigtig gode til at lave ting sammen og bruge hinanden, fortæller Pia.

De seks nabopiger går blandt andet ud og spiser sammen en gang om måneden, spiller petanque og tager på udflugter sammen.

- Jeg tror, der er mange i samfundet, der føler sig ensomme, og vi kan nok alle være bedre til at hanke op i en person, som er gået i stå og har brug for lidt støtte. Det har vi seks naboer været rigtig gode til med hinanden, blandt andet da Pia mistede sin mand for cirka fem år siden. Da samlede vi hende op og fik hende på ret køl igen. Så sammen holder vi ensomheden på afstand, siger Karen.