Esbjerg-fabrik skaber gennembrud i Hørsholm-firmas biotek-eventyr

Millionerne er begyndt at vælte ind hos biotek-selskabet Glycom. Fabrikken i Esbjerg får usædvanlig ros i selskabets nye årsrapport.

Esbjerg: Det Hørsholmbaserede biotek-selskab Glycom valgte den nu forhenværende Vitalys-fabrik i Kjersing frem for 20 andre mulige steder i verden, da man for cirka tre år siden skulle finde en egnet lokation til fremstilling af et unikt bioteknologisk produkt til modermælkserstatning. For de nye ejere af fabrikken var der tale om en samlet investering på mere end 500 millioner kroner, og med den globale fødevaregigant Nestlé i ryggen og udsigt til masser af jobskabelse fra hylden med højtkvalificeret arbejdskraft var jublen stor fra det lokale erhvervsråd og den daværende borgmester. Imidlertid har etableringen af fabrikken ikke været uden udfordringer, viste virksomhedens årsregnskab for 2017. Men nu tyder meget på, at biotekselskabet har fået sit kommercielle gennembrud - og endda med Esbjerg-fabrikken og dens to produktionschefer i lidt af en nøglerolle. Således hylder Glycom ganske usædvanligt i sit regnskab fabriksteamet ledet af Jesper Mørk og Kjeld Kjeldsen for i 2018 at have løst hundredvis af opstartsvanskeligheder på fabrikken i Kjersing.

Fabrikken Glycom købte i 2016 fabrikken i Kjersing fra DLG-gruppen, der brugte fabrikken til at producere lysin: en vigtig aminosyre, der især bruges i svine- og fjerkræfoder. Fabrikken har også tidligere heddet Agroferm, ligesom den har været drevet af Arla og The Borden Company.

Foto: Foto: Joan Karlsen Kjeld Kjeldsen og resten af fabriksteamet i Kjersing bliver fremhævet med hædrende omtale i Glycoms årsrapport. Arkivfoto

Spekulationer om salg I tørre tal blev Glycoms omsætning sidste år tidoblet til næsten 400 millioner kroner, mens driftsresultatet blev vendt fra et minus på knap 40 millioner kroner til et overskud på 135 millioner kroner. Og ifølge administrerende direktør Odd Hansens udtalelser forleden i Jyllands Posten er det rent faktisk siden regnskabsaflæggelsen gået end hurtigere: - Vi har allerede startet på den næste kapacitetsudvidelse af fabrikken, siger direktøren til Jyllands Posten og forklarer videre, at han forventer, at fabrikken i år producerer 30-50 procent mere end i år, samt at resultatet i 2019 vil få endnu et nøk opad. Odd Hansen siger også til avisen, at i slutningen af 2021 vil fabrikkens kapacitet være cirka tre-fire gange så stor som sidste år, og med Glycoms kommercielle gennembrud spekuleres der i, om biotek-selskabet vil blive solgt.

Store ord fra Nestlé Glycom blev stiftet for efterhånden en del år siden af en række i dag pensionerede forskere fra DTU. De har, som de første i verden, haft held med at producere såkaldte humane mælke-oligosaccarider, HMO'ere, i stor skala. Produktionen af HMO'er blev i sin tid præsenteret som en verdensnyhed, og fabrikken i Esbjerg er enestående i verden. HMO er små fibre, der findes i modermælk og som har vist effekt i forhold til at skabe en god tarmflora hos børn og voksne. De vil blive brugt i modermælkserstatning, som dermed kommer til at ligne rigtig modermælk langt mere end de erstatninger, der er til rådighed i dag. Som et helt særligt aktiv har Glycom schweiziske Nestlé som medejer og kan dermed gøre brug af fødevaregigantens netværk og markedsføring. Potentialet har da også tidligere været regnet i milliarder af kroner. I den forbindelse er det også værd at bemærke, at Nestlé i sin årsrapport for 2018 skriver, at lanceringen af en modermælkserstatning med det danske selskabs ingredienser i 36 lande er en af det mest succesfulde lanceringer i fødevaregigantens 150-årige lange historie. Fabrikken i Esbjerg, som drives i selskabet Glycom Manufacturing A/S, beskæftiger omkring 90 ansatte og er lige nu på jagt efter en afdelingsleder.