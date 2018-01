Esbjerg får sin lægeklinik

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Region Syddanmark lov til at åbne en almen medicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus. Klinikken oprettes på grund af lægemangel.

Esbjerg: Esbjergenserne kan snart gå til en praktiserende læge på sygehuset i stedet for i et lægehus. Det skriver DR på deres hjemmeside.

Sundheds- og Ældreministeriet har givet Region Syddanmark tilladelse til at åbne en almen medicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus.

Klinikken åbnes på grund af lægemangel i Esbjerg, og Frank Ingemann Jensen, afdelingschef i regionens praksisafdeling, udtaler til DR:

- Det er stadigvæk en lille smule faretruende med så mange ældre læger, så vi vil gerne sikre os, at vi har lægevalg til hele befolkning. Det skal det her være med til at sikre.

Regionen forventer, at klinikken gør det lettere at tiltrække læger, fordi man kan lave kombinationsstillinger, hvor læger både arbejder på sygehuset og i den almene praksis. Faktisk slår man to fluer med ét smæk: Borgerne møder den samme læge hver gang, og nye metoder til samarbejde afprøves.

Klinikken oprettes på forsøgsbasis i en periode på seks år og skal evalueres halvvejs.

Den bemandes af to læger og vil kunne betjene 3.200 patienter.

Åbningstidspunktet er ukendt.