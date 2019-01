Esbjerg får parisisk arkitektur i bymidten

- Vi fejrer her et markant og flot byggeri. Næste milepæl bliver, når vi får fjernet teltafdækningen, lød det fra Henrik Styrup, der traditionen tro også takkede håndværkerne, rådgiverne og arkitekterne.

Endnu er der dog et stykke vej til at den nye bygning foldes ud, og mandag var der rejsegilde på toppen af den fem etager høje bygning, som er skudt op på matriklen, hvor tidligere tøjbutikken Mr. Svanholm residerede.

Esbjerg: Lige nu er ejendommen på hjørnet af Torvegade og Nørregade pakket godt ind i stilladspresenning, men esbjergensere med interesse for byudvikling kan godt begynde at glæde sig til sommer, når de får frit udsyn til hidtil uset arkitektur i Esbjerg efter parisisk forbillede.

Parisisk byejendom

Det særlige ved byggeriet, som i alt kommer til at huse 14 lejemål, er at de to erfarne lokale arkitekter Jørgen Knippel og Peter Bolther har ladet sig inspirere af arkitektur fra byernes by, Paris.

- Vi synes, at det hus, som Jørgen Knippel og Peter Bolther har tegnet, tilfører noget nyt og spændende til boligudlejningsmarkedet i midtbyen - både i forhold til det udvendige arkitektoniske design, som blandt andet er inspireret af klassiske parisiske byejendomme med deres karakteristiske mansardtage, men også i forhold til den indvendige funktionalitet i lejlighederne. Vi har brugt meget tid på at gå i detaljen med tingene, og vi står tilbage med et projekt og nogle boliger, som vi næsten ikke kan vente med at skulle vise frem og byde nye lejere velkomne til, udtaler Per Bank Lauridsen, E. Bank Lauridsen Holding om projektet.