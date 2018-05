Esbjerg får ny togstation i Jerne

Sagen kort

Begejstringen i Esbjerg var stor, da en bred vifte af partier på Christiansborg i forbindelse med trafikaftalen i 2014 blev enige om at øremærke 26,9 millioner kroner til en togstation i det østlige Esbjerg.Smilene blev dog til dybe bekymringsfurer, da DSB i august afleverede et projektoverslag til Folketinget. Af nye beregninger fremgik det, at 26,9 millioner kroner langt fra var nok. Prisen var i stedet steget til 58 millioner kroner. Derfor opstod der fra lokal hold usikkerhed om projektets overlevelse.



I dag er Tjæreborg det første stop, når man tager et regionaltog mod øst, mens der i modsat retning er stop ved både Spangsbjerg, Gjesing og Guldager Stationsby. Stoppet på Skolebakken vil betjene et område med flere end 19.000 mennesker, deriblandt 5000 studerende. Staten betaler for togstationen, mens Esbjerg Kommune selv skal finde de fire-fem millioner kroner, som en forplads koster.