Esbjerg får ny restaurant: Populær kæde åbner til sommer

Masterchef

Madklubbens grundlægger er Anders Aagaard, der blandt andet er kendt for sin værts- og dommerrolle i madlavningsprogrammet Masterchef.

Konceptet er simpelt. Menukortet byder på gedigen dansk mad lavet på bæredygtige råvarer og til en pris, hvor alle kan være med. Typisk kan man få en tre retters menu for 225 kroner.

- Det var ikke noget, der lå lige for, og det var ikke først fremme på vores plan, men efter at have set byen og efter at have fornemmet, at der er liv i den, også på en hverdag, og ikke mindst efter vi så de fine lokaler, vi kommer til at flytte ind i, så var vi ikke i tvivl. Der sker noget her, og vi tror på, at vort koncept vil passe fint ind her. Vi er alle fra provinsen og ved, at man sætter pris på god og reel mad her, siger Lars Bertelsen, medejer af flere af restauranterne, til ugeavisen.