Esbjerg får flere hjertestartere

Esbjerg: Esbjerg er den seneste uge blevet et lidt sikrere sted at bo. To nye døgntilgængelige hjertestartere er blevet sat op ved Jagten 9 i Hjerting og Ved Skoven 29.

Der var ikke tale om en traditionel indsamling, da der søndag den 28. april dukkede røde indsamlingshjerter ved hoveddøre over hele landet. De indsamlede penge er gået ubeskåret til at opsætte nye hjertestartere. Derfor kalder Hjerteforeningen konceptet for Landsuddelingen.Interessen for at gå for en hjertestarter er stigende. I 2018 deltog 5500, mens der i 2019 var 7000 ude med raslebøsserne.Hjertestartere fra Hjerteforeningens Landsuddeling skal være offentligt tilgængelige døgnet rundt og registreres på TrygFondens hjemmeside hjertestarter.dk

Lokale ildsjæle

I spidsen for hjertestarteren til området Ved Skoven står Leif Buster Hansen. Han greb muligheden for at få en hjertestarter til området, som dagligt benyttes af mange motionister, og familier på skovtur.

- Vi har blandt beboerne en hjerteløber, som kan berette om flere tilfælde, hvor en hjertestarter har været med til at redde liv, fortæller Leif Buster Hansen.

Det nordlige Hjerting har indtil nu haft et stykke vej til nærmeste døgntilgængelige hjertestarter. To gange har bydelen forsøgt at komme i betragtning til Trygfondens uddeling uden held. Derfor satte en gruppe Hjerting-borgere med Ingvert Jensen i spidsen sig for at forsøge at nå målet på anden vis.

- Jeg var overbevist om, at vi kunne gøre os fortjent til en hjertestarter. Det viste sig at holde stik, og nu er resultatet blevet synligt og tilgængeligt for alle. Det er vi stolte af, siger Ingvert Jensen.