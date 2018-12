Esbjerg får en ny rugekasse for iværksættere

Esbjerg: Virkelysten og skaberkraften har formet og udviklet Esbjerg som Danmarks nyeste storby, og sådan skal det gerne fortsat være.

Det er således en kongstanke bag et nyt iværksætterhus i Esbjerg, at tilbuddet skal give iværksætterne mulighed for at udfolde deres talenter i Esbjerg fremfor at flytte til andre byer.

Boost Esbjerg er navnet på det nye iværksætterhus, som foreløbig er et seks måneders pilotprojekt. Og i modsætning til andre iværksættermiljøer i byen er Boost Esbjerg et tilbud til iværksættere, som endnu ikke er kommet til et punkt, hvor de er begyndt at udskrive regninger.

Men hos Boost Esbjerg får de afprøvet, hvordan de får deres ide ført ud i livet, og det er i alt ti nye iværksættere allerede gået i gang med - i øvrigt uden betaling.

- Vi har valgt, at det skal være gratis, fordi de endnu er et godt stykke fra at kunne tjene penge på deres ide, siger Henrik Otto Jensen, administrerende direktør, Niels Winther Group, i en pressemeddelelse.

Han er medsponsor på projektet. Og den ene af de tre, der står bag Boost Esbjerg.