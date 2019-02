Esbjerg er vild med vejbump: Se hvor der er flere på vej

Esbjerg har mange lange, lige strækninger, og de indbyder til høj fart. Siden 2014 har der dog været politisk fokus på at få farten ned, og det har fået antallet af vejbump til at stige. Arkivfoto: Astrid Bigum Kristensen

Bilisterne i Esbjerg mærker konsekvenserne af de senere års politiske fokus på trafiksikkerhed. Vejbump og hævede flader er dukket op over hele kommunen for at tvinge de firehjulede ned i fart - og der er endnu flere bump på vej.

Esbjerg Kommune: Nørrebrogade, Vester Gjesingvej, Smedevej, Januarvej, Havnegade, Guldagervej, Enderupvej, Haraldsgade og Strandby Kirkevej. Overalt i kommunen skyder vejbumpene op fra asfalten i et forsøg på at tvinge bilisterne ned i fart. Over 25 vejbump er dukket op i 2018, og der er planer om endnu flere i de kommende år. - Der er generelt et stort ønske om forbedret trafiksikkerhed, og vejbump er ofte en udmærket måde at få farten ned på. Siden Esbjerg blev udnævnt som Trafiksikkerhedsby i 2014, har der været sat en del midler af til området, siger Mads Astrup Sørensen, chef for Vej & Park i Esbjerg Kommune. En del af forklaringen på de mange vejbump er, at Esbjerg som en relativt ny by har mange lange, lige vejstrækninger, og de indbyder til at køre stærkt. Det er også tilfældet i flere af byens boligområder, hvor den høje fart skaber utryghed.

Nye vejbump

Haraldsgade ved Realskolen

Nørrebrogade ved Birkedals Allé

Spangsbjerg Kirkevej, Dortheasvej til Højtoftevej

Nordre Fovrfeldvej ved skolen

Søndre Fovrfeldvej ved skolen

Vester Gjesingvej ved skolen

Vestervangen

Skolebakken/Tulipanvej

Strandby Kirkevej ved Skolebakken

Smedevej

Januarvej, Andrup

Enderupvej, Egebæk-Hviding

Guldagervej vest for Guldager Byvej

Havnegade/Smedegade

Havnegade/Jyllandsgade

Havnegade/Kirkegade

Havnegade ved Vandtårnet Her er der blandt andet etableret vejbump og hævede flader:

Stor efterspørgsel på tryghed Flere af de nye vejbump er netop vedtaget på baggrund af henvendelser fra bekymrende borgere, lokalråd og ikke mindst skoler. 15 ud af 25 nye bump er opført som en del af Projekt Sikker Skolevej, som Esbjerg Kommune vedtog i slutningen af 2017. Ved de seneste budgetforhandlinger øremærkede man yderligere to millioner kroner til projektet, så kommunens yngste kan komme sikkert til og fra skole. Derudover har særligt lokalrådene i de senere år været aktive forkæmpere for flere vejbump. Ud af de 100 ønsker, Teknik & Byggeudvalget modtog fra rådene i 2018, handlede 30 procent om trafiksikkerhed. - Det er ofte tryghed, det handler om. Hvis bilerne holder en hastighed på 40-50 kilometer i timen, er der ikke umiddelbart fare på færde, medmindre der er tale om særlige vilkår, siger Mads Astrup Sørensen.

Se kortet: Her er der vejbump på vej

Ønskelisten er lang Selvom en stor del af de 1500 kilometer vej, der findes i Esbjerg Kommune, allerede har fået et bump eller to, er der planer om endnu flere. På ønskelisten nævnes blandt andet Ringen, Jagtvænget, Kokspangvej, Guldager Stationsvej, Bævervej, Brorsonsvej i Ribe og Gl. Darumvej i Bramming. - I virkeligheden er vi dem jo helst foruden. Vi foretrækker glatte, fine veje, men vejbumpene er effektive. Antallet af uheld falder, så vi har efterhånden en rimelig høj trafiksikkerhed i Esbjerg Kommune, mener Mads Astrup Sørensen, chef for Vej & Park i Esbjerg Kommune. Og vejbumpene virker, understreger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen. - Som udvalgsformand er jeg naturligvis glad for, at vi har kunne imødekomme så mange ønsker om vejbump, for de er jo med til at øge sikkerheden. Hvis du for eksempel skal krydse en vej, og der er en bil 50 meter fra dig, har du cirka tre sekunder til at nå over på den anden side, når den kører 60 kilometer i timen. Kører den derimod kun 45 kilometer i timen, har du som fodgænger fire sekunder. Det gør en forskel, siger han.

