Esbjerg er vært for internationalt topmøde i denne uge

En række europæiske energiministre mødes i denne uge i Esbjerg for at planlægge fremtiden for havvind i Nordsøen. Det sker ved den internationale konference North Sea Energy Days på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

- I Business Esbjerg er vi stolte over Esbjergs prædikat som Danmarks Energimetropol, og vi arbejder for at sikre de energirelaterede virksomheder i området gode vækstbetingelser og udviklingsmuligheder i takt med, at den grønne omstilling tager fart i Danmark og landene omkring Nordsøen. Det er en stor fornøjelse at kunne fremvise vores stærke klynge af energivirksomheders viden, erfaring, innovation og kompetencer overfor en række europæiske energiministre, så de ved selvsyn kan opleve, hvordan Esbjerg er blevet verdens førende havn for havvind, siger direktør i Business Esbjerg, Susanne Nordenbæk.

At det er lykkes sammen med Energy Innovation Cluster, Energi-, Forsynings- og Klimaministeret, Esbjerg Kommune, Wind Denmark og DI Energi er et vidnesbyrd om Esbjergs historiske og aktuelle betydning som innovativ og nyskabende energimetropol - og som en central hub for verdens havvind, hedder det.

Esbjerg: Et dansk værtskab for et møde med en række energiministre kombineret med cirka 150 deltagere fra den danske og europæiske energiindustri vil normalt blive placeret i København.

North Sea Energy Days har til formål at drøfte mulighederne for en udbygget grøn energiproduktion i Nordsøen. Deltagerne er ministre, politiske embedsfolk og industriledere fra Nordsølandene.Bag arrangementet står: Business Esbjerg, Energy Innovation Cluster, Energi-, Forsynings- og Klimaministeret, Esbjerg Kommune, Wind Denmark og DI Energi. Konferencen finder sted på Fiskeri- og Søfartsmuseet den 20. juni 2019.

Silicon Vally for havvind

Også hos Energy Innovation Cluster, der er Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion og blandt arrangørerne, glæder man sig over, at Esbjerg er valgt som lokation for et stort møde og konference.

- Det er en stor cadeau til Esbjerg, at det er her, de vigtigste beslutningstagere rejser til for at blive klogere på den grønne omstilling, siger Glenda Napier, administrerende direktør, Energy Innovation Cluster:

- Virksomheder i Esbjerg har gennem årene vist sig som helt centrale bidragydere til den grønne omstilling til vindenergi. Størsteparten af verdens havvindmøller er sejlet ud fra Esbjerg Havn med hjælp fra virksomheder, der arbejder her. I Energy Innovation Cluster finder vi det derfor helt oplagt, at vi kan se ud over Nordsøen, mens vi debatterer fremtidens grønne energiproduktion. Det kræver masser af nye teknologier og løsninger, for eksempel en fremtidig energi-ø, for at sikre, at Nordsøen bliver verdens Silicon Vally for havvind - og vi skal være stolte over, at vi kan tiltrække et event som det her til energimetropolen Esbjerg, fortsætter hun.

De deltagende ministre vil ved mødet i Esbjerg sætte fokus på Nordsøen som globalt kraftcenter for grøn energi, og potentialet vurderes at være gigantisk. Det forventes nemlig, at der inden 2030 kan være installeret op til 100 GW havvind i landene omkring Nordsøen, svarende til elforbruget i 100 millioner husstande.