Esbjerg er blevet mere venlig overfor byggeriet

På minussiden tæller imidlertid, at Esbjerg Kommune har fået flere langtidsledige, og at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er faldet.

Esbjerg er samlet set placeret som nummer 32, hvilket er en fremgang på 11 pladser i forhold til sidste år. Fremgangen skyldes blandt andet, at ventetiden på en byggetilladelse i kommunen er faldet fra i gennemsnit 62 dage til 41 dage, fordi kommunen har hævet bagatelgrænsen for, hvornår virksomheder skal stille en økonomisk garanti ved bygge- og anlægsprojekter til en million kroner, fordi de kommunale bygge- og anlægsinvesteringer per indbygger er steget, og fordi flere nyledige i kommunen er kommet i job.

I forhold til at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse, er faldet - på trods af et mangeårigt kommunalt fokus på området, siger borgmesteren:

- Det går da også generelt godt for kommunens erhvervsliv, og det er også min oplevelse på de mange virksomhedsbesøg, jeg løbende er på, siger borgmesteren, der mener, at en del af den kritik, kommunen fra tid til anden modtager fra erhvervslivet, kan løses med en bedre forventningsafstemning.

Kommunen svarer

På flere områder har Esbjerg Kommune modtaget anbefalinger til forbedringer fra Dansk Byggeri, og et notat viser, at der kommunen er i fuld gang.

Eksempelvis anbefaler Dansk Byggeri, at kommunen sætter en ambitiøs og bindende målsætning for, hvor lang tid det højest må tage at få behandlet en byggesag - at det ikke bør tage mere end 14 dage i gennemsnit at behandle en byggesag for ukompliceret byggeri.

Her er responsen fra Esbjerg Kommune, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstiden på alle de sager, som er omfattet af servicemål mellem regeringen og KL, er på 22 dage, og at Esbjerg Kommune ligger klart bedst blandt de store kommuner, som ofte også har de større og mere komplekse sager.

Hvad angår de kommunale genbrugspladser har Esbjerg også lyttet til Dansk Byggeris anbefalinger, og kommunen er således i gang med en forsøgsordning, hvor man holder åbent fra 7-18 i hverdagene og fra 8-15 i weekenden. Forsøgsordningen evalueres efter sommerferien.