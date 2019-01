Esbjerg-dreng med i handel til 400 mia. kr. - nu siger han op

En af de største handler i medicinalindustrien nogensinde er nu officielt gået igennem - og det er med en esbjergenser som en af hovedpersonerne. Flemming Ørnskov, 60 år, var en dygtig boldspilller i EfB og forlod Esbjerg for at læse medicin. De seneste fem år år har han været topchef i irske Shire, som nu er solgt til japanske Takeda for intet mindre end 400 milliarder kroner.

Esbjerg: Flemming Ørnskov var på vej mod en stor karriere som fodboldspiller - centerforward - i Esbjerg, da han efter studentereksamen på Esbjerg Statsskole valgte at drage til Århus for at læse medicin. Siden blev han uddannet læge, studieophold i Frankrig og på Harvard i USA, børnelæge på Rigshospitalet samt flere topstillinger i en række internationale virksomheder. Flemming Ørnskovs CV er ganske mangfoldigt og imponerende, og nu er den 60-årige esbjergenser en af hovedpersonerne en af de største handler i medicinalindustrien nogensinde. Tirsdag blev det irske medicinalselskab Shire, som Flemming Ørnskov siden 2013 har været topchef i, endegyldigt solgt i en handel til 400 milliarder kroner. Køberen er japanske Takeda. Samtidig med gennemførelsen af handlen har Flemming Ørnskov sagt sin stilling op. Det fremgår af et notat fra Takeda, skriver netmediet Medwatch. Flemming Ørnskov er ifølge notatet blevet ansat på en tidsbegrænset, tre måneder lang kontrakt som rådgiver for Takedas administrerende direktør. Den nye Takeda/Shire-koncern har en omsætning på næsten 200 milliarder kroner og mere end 50.000 ansatte. I forbindelse med opkøbet har Shire fået tre poster i Takedas bestyrelse, men ingen af disse er gået til Flemming Ørnskov.

Mange topjob Flemming Ørnskov er opvokset i Esbjerg og er søn af to butiksdrivende forældre. Han begyndte at interessere sig for fysiologi, da hans far fik konstateret tuberkulose. Siden studerede han medicin og blev børnelæge på Rigshospitalet. Men fra 1994 var det udlandet, der trak, og det blev det mere kommercielle, som fik overhånd. Han skiftede Rigshospitalet ud med en stilling som analytiker i Credit Suisse First Boston i London. Herefter kom han til medicinalindustrien, hvor han har haft topstillinger i USA hos Merck & Co., Novartis og det privatejede bitotekselskab Ikaria. I 2005 blev han lokket hjem til Danmark af biotekselskabet LifeCycle Pharma i Hørsholm, hvor han både var bestyrelsesformand og en overgang også topchef. Herefter tog han til Schweiz og fik et topjob som global president for Bausch & Lomb. I 2010 blev han marketingdirektør for Bayer Schering Pharma, inden han i maj 2013 blev topchef for Shire. Her har Flemming Ørnskov stået for opkøb af bl.a. det amerikanske medicinalselskab Baxalta til en pris på 220 milliarder kroner. Det er nu ikke længere den største handel, en dansker har været så dybt involveret i.

EfB i hjertet I et interview med Berlingske for et par år siden blev Flemming Ørnskov tituleret "Opkøbskongen fra Esbjerg, der er til smalltalk og big business". Men der har også været problemer med flere af opkøbene, aktionærerne var utilfredse og medarbejdertilfredsheden gik nedad. Han valgte derfor at sætte fokus på fire områder; Kultur, strategi, vækst og omkostninger. Og da Shire stod over for en større sparerunde begyndte Flemming Ørnskov selv at flyve på økonomiklasse i stedet for dyrere alternativer, mens han opfordrede de andre i ledelsen til at gøre det samme. I samme interview fortalte Flemming Ørnskov også, at han stadig ringer hjem til Esbjerg for at høre til weekendens fodboldkamp. EfB har således stadig en stor plads i hans hjerte. Takedas opkøb af Shire er den niendestørste i medicinalindustrien nogensinde, når man justerer for inflation, skriver Medwatch. Flemming Ørnskov er gift og har fire børn.