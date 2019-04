Esbjerg-borgmester støtter ikke udvidelse af hovedvej A11

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ser gerne en cykelsti langs hovedvej A11, men han mener ikke, den skal udvides for biltrafik. Han bakker op om et forslag til en helt ny vej fra Kjersing til det sydlige Varde i stedet.

- Sjovt nok mente man dengang, at en ny vej kunne forventes realiseret i 2008. Men i hvert fald var de fremsynede, og det er stadig en god idé. Specielt efter, at der siden er kommet en omfartsvej omkring Varde til. Af de to løsninger, Varde Kommune fremsætter, synes jeg løsning nummer to, som går fra motorvejs-frakørslen i Kjersing og krydser den eksisterende rute 12 for at ende i den sydlige ring omkring Varde, virker rigtig. Så er man direkte på vejnettet til de store turistområder i Vejers, Blåvand og Henne, siger Frost Rasmussen.

- Det er glædeligt, at regeringen og DF har afsat 400 millioner kroner til at løse udfordringerne mellem Korskroen og Varde, og jeg ser frem til at processen sættes i gang. Jeg tror dog, at en cykelsti langs A11 og så en helt ny vej vil være en langt, langt bedre løsning end en opgradering af Hovedvej A11, siger Jesper Frost Rasmussen, der desuden påpeger, at Ribe Amt faktisk foreslog alternative linjeføringer til A11 allerede i begyndelsen af dette årtusinde:

Det siger borgmesteren i kølvandet på, at JydskeVestkysten onsdag kunne fortælle, at Varde Kommune i december sidste år udarbejdede to alternativer til den udvidelse af hovedvej A11, som regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede i en trafikaftale i midten af marts, og som partierne har sat 400 millioner kroner af til.

Esbjerg Kommune: Står det til Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) skal den gamle hovedvej A11 mellem Korskro og Varde ikke udvides for biltrafik - i stedet skal hovedparten af de afsatte, økonomiske ressourcer kastes i at etablere en ny vej fra Kjersing-afkørslen på Esbjerg-motorvejen til omfartsvejen omkring Varde, nærmere bestemt rundkørslen ved Nordre Boulevard.

Stort perspektiv

Et af argumenterne fra Varde Kommune i forhold til en alternativ vej-løsning er, at den vil give en større sammenhængs-kraft i Storbyregion Esbjerg, og at det er vigtigt, at man kan få job i Esbjerg og samtidig bosætte sig i Varde, uden at transporten til arbejde virker uoverskuelig.

Esbjerg Kommune mangler skatteborgere og kæmper for at øge bosætningen, men alligevel er Frost Rasmussen tændt på kampen for den nye vej:

- Under alle omstændigheder vil det jo gavne Esbjerg, for vi har kø fra Forum ind til byen hver morgen med både pendler-trafik og tung trafik, og den alternative vej, der ville blive den naturlige vej til havn og motorvej, kunne løse en hel del problemer på den strækning. Vi må ikke blive for navlebeskuende i bosætnings-øjemed, men have fokus på, at det er vigtigt at få folk til at flytte hele det syd-vestjyske område - både som skatteborgere i Vestjylland og for at sikre, at vores virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft, siger borgmesteren.