Esbjerg-borgmester på uddannelses-rov hos minister

Hvis Esbjerg eksplodere i nyt væksteventyr, når den nye Havfrue-dataforbindelse fra USA gør Esbjerg til dansk knudepunkt, skal regeringen levere flere uddannelser til energimetropolen. Borgmester har løbet uddannelses- og forskningsminister på dørene.

Esbjerg: Den 7.000 kilometer lange undersøiske dataforbindelse fra New Jersey på den amerikanske østkyst til Esbjerg kan blive energimetropolens næste væksteventyr. Men de store fremtidsdrømme kan hurtigt få karakter af et fatamorgana, hvis regering og Folketinget ikke meget hurtigt sender de relevante uddannelser til Esbjerg, så der er kvalificeret arbejdskraft til de internationale it-virksomheder, der i de seneste år har annonceret, at de placerer datacentre i Danmark. Det irske selskab Aqua Comms meddelte tidligere i år, at selskabet sammen med et konsortium etablerer kabelprojektet Havfrue, som blandt andre inkluderer it-sværvægterne fra Google og Facebook, inden udgangen af 2019. Derfor har borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) netop været på visit hos uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) for at overbevise ham om, at der er et hastende behov for, at der uddannes folk med de rigtige kompetencer og kvalifikationer til at servicere og udvikle den nye type industri i Esbjerg.

Uddannelserne Eksisterende videregående IT-, digitale- og datacenter-uddannelser i Esbjerg i dag er datamatiker-uddannelsen og maskinmester-uddannelsen. Disse vurderes at skulle tilføres flere studiepladser til at håndtere den stigende efterspørgsel fra en ny branche. Borgmester Jesper Frost Rasmussen medbragte på sit ministerbesøg en lang liste over nye videregående uddannelser, som der bliver behov for i Esbjerg som digitalt knudepunkt, herunder helt nye uddannelser, som ikke eksisterer i dag, og med fagligt indhold, der skal have fokus på datacenterdrift og projektering.

- Der er et akut behov for, at der oprettes nye uddannelser på flere niveauer. Esbjerg har en stor mulighed for at blive Nordeuropas dataport mod USA for mindre datacentre og spil-leverandører, der har brug for at transportere varierende data rundt på nettet, men hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal vi kunne føde operatørerne, med kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at vi har behov for i Esbjerg løbende at uddanne endnu flere maskinmestre og datamatikere - altså uddannelser, der understøtter den pågældende, nye erhvervsklynge, siger Jesper Frost Rasmussen, der har bedt ministeren se velvilligt på at udvide antallet af studiepladser på de eksisterende uddannelser og samtidig etablere flere relevante uddannelser i Esbjerg.