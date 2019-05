Jesper Frost Rasmussen underskrev i nat en hensigtserklæring om et tæt samarbejde med den koreanske havneby Ulsan, der skal lære at udskibe havvindmøller

- Ulsan minder så meget om Esbjerg. Det er en by med et skibsværft og tung industri, og nu har de besluttet, at de vil være hub for offshore vindmøller. De er der, hvor Esbjerg var for 20 år siden, så der er rigtigt mange erfaringer. Måske kan de springe nogle af de fejltrin over, vi sikkert har lavet undervejs, siger Jesper Frost Rasmussen.

I deres påsyn fik Jesper Frost Rasmussen og Ulsan-borgmesteren Song Cheol-ho overrakt hver en mappe, hvor de underskrev et dokument. Herefter stillede de op til fotografering sammen med blandt andre kronprinsen, mens hundredvis af danske og koreanske forretningsfolk klappede.

Hvad står der i det dokument?

- Det er en hensigtserklæring. Det handler om, at vi sparker døren ind for virksomhederne i Esbjerg og Danmark i det hele taget, så de kan udveksle erfaringer. Ulsan er på et meget tidligt stadie og vil gerne lære noget af Esbjerg historie, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han har samtidig aftalt, at Ulsans borgmester sammen med en delegation kommer til Esbjerg sidst i juni, så de ved selvsyn kan se byen.

- Jeg har haft en præsentation med, men at færdes blandt 100 meter vinger, der ligger i lange rækker, eller at komme ud og se Horns Rev-møllerne, det skal opleves. Det er dejligt, at de er klar til det, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han forestiller sig, at hensigtserklæringen og det meget postyr omkring arrangementet kan gøre det lettere for danske virksomheder at vinde opgaver i Ulsan. Det kan ellers være svært, fordi sydkoreanerne typisk foretrækker at handle med lokale virksomheder.

- Men vi har fortalt dem, at vi ikke har de krav i Danmark, men alligevel har vi 4000 arbejdspladser i Esbjerg, der er relateret til vindindustrien, siger Jesper Frost Rasmussen.

Underskriftsceremonien var en del af et stort erhvervsfremstød, som Kronprinsparret står i spidsen for i Seoul i disse dage. Omkring 50 danske virksomheder er med, og tirsdag aften er der gallamiddag, hvor virksomhederne har haft mulighed for at invitere koreanske forretningspartnere med til.