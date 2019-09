Esbjerg-borgmester om linjeføring: Umiddelbart fornuftigt

Viking Link og Vestkystforbindelsen

Viking Link til England vil bestå af et 75 kilometer landkabel i Danmark, 630 kilometer søkabel i Nordsøen og 65 kilometer landkabel i Storbritannien. Viking Link skal sættes i drift 2023. Forbindelsen etableres i samarbejde britiske National Grid.



Grundlaget for Viking Link er opførelsen af Vestkystforbindelsen: En 400 kV-luftledning med to ledningssystemer fra den dansk-tyske grænse til station Endrup, og en kombineret 400/150 kV-luftledning mellem Endrup og Idomlund vest for Holstebro. Ledningsanlægget har en samlet længde på 170 kilometer.



Vestkystforbindelsen medfører 500 master på 35 meters højde og en tilsvarende bredde, hvorpå højspændingsledningerne skal trækkes. Opførelsen kommer til at udløse erstatninger og mulige købstilbud til de berørte ejendomme langs ruten.



Energinet har meldt ud, at huse, der kommer til at ligge 80 meter eller mindre fra nærmeste højspændingsledning, vil modtage et tilbud om, at Energinet køber ejendommen. Energinet tilbyder at købe ejendommen til markedspris. Hvis husejeren vælger at blive boende, kan vedkommende i stedet få en erstatning.



Husejeren har i øvrigt et år fra idriftsættelsen af anlægget til at beslutte sig for at sælge til Energinet eller modtage erstatning. Husejerne kan således blive boende et år og vurdere, om det er til at holde ud - eller om huset skal forlades.



Ejendomme, der ligger i en radius af 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få erstatning afhængig af afstanden og ejendommens værdi.