Historisk aftale mellem Danmark, Esbjerg og Sydkorea på vej. Esbjergs førende rolle indenfor havvind kan åbne dørene til et nyt marked i den sydkoreanske by Ulsan, mener borgmester.

Esbjergs førende rolle indenfor grøn vindenergi på havet kan åbne dørene til et helt nyt marked for lokale virksomheder mange tusinde kilometer herfra i den sydkoreanske by Ulsan.

Søndag slutter borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og kommunaldirektør Rikke Vestergaard sig til en større delegation med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i spidsen. Herudover deltager en række af Danmarks største virksomheder og repræsentanter fra Energi- Klima- og Forsyningsministeriet.

Ulsan er kendt for sin store havn, de mange værfter og produktionen af Hyundai biler. Nu er det Sydkoreas mål at forvandle byen til den nye hub for offshorevind i Østasien, og derfor har man kigget efter de mest kvalificerede samarbejdspartnere. Valget faldt på byen ved havet - Esbjerg.

- Det er meget naturligt. Vi har jo været igennem en tilsvarende udvikling og har nu opbygget masser af kompetencer og viden på området. Det giver vores lokale virksomheder fantastiske muligheder for at få foden indenfor i Ulsan, der nu skal ud på den rejse, Esbjerg indledte for 15 år siden, og skaber helt nye forretningsmuligheder. Det er en fantastisk mulighed for Esbjerg og de virksomheder, som arbejder med offshorevind i Energimetropolen, siger Jesper Frost Rasmussen.