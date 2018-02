Under overskriften "Stop pengestrømmen til Jylland" problematiserer de 34 kommuner, at Folketinget siden 2007 har rykket flere og flere penge fra hovedstadsområdet til Jylland, og i en helsidesannonce i fredagens Berlingske siger kommunerne i fællesskab fra over for det nuværende udligningssystem og italesætter den dagsorden, at det skal være slut med at sende penge til Jylland på bekostning af "serviceniveauet og borgernes rådighedsbeløb" i egne kommuner.

- Det er simpelthen rystende og et desperat forsøg på at holde fast i urimelig særordning. At spille et argument ind om, at hovedstadskommunernes borgere ender med et mindre månedligt rådighedsbeløb end jyske kommuners borgere, er direkte manipulerende. Rådighedsbeløbet er dikteret af blandt andet et boligmarked, og det er vel ikke en kommunal opgave at kompensere for det? Så skal vi også kompensere for, at familier i Jylland er nødt til at have to biler, fordi vi ikke er så godt dækket ind med offentlig trafik og har længere til byerne, siger Jesper Frost Rasmussen og fortsætter:

- Faktum er, at hovedstadskommunernes borgere betaler 1,25 procent mindre i skat og bruger 30 procent mere på et serviceområde som dagtilbud, ligesom de også bruger væsentlig flere penge på folkeskoler og ældreomsorg, end vi gør. Når hovedstadsborgmestrene påstår, at vi har et højere serviceniveau, så er det jo, fordi de indregner udgifter til borgere på pension og overførselsindkomster, og det er direkte fake news og talmanipulation. Én ting er jeg dog enig med dem i - lad os få ens betingelser i en ny udligningsordning. Var Esbjerg Kommune en hovedstadskommune, så ville vi have 243 millioner kroner mere at gøre godt med om året, siger Jesper Frost Rasmussen.