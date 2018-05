Esbjerg-børn har fået et krible-krable-sted

Onsdag var 70 børnehave- og skolebørn fra Esbjerg med til at indvie det nyt natur-slaraffenland, der er en del af det landsdækkende Krible Krable-projekt, som naturvejlederforeningen og Nordea-fonden står bag. Projektet skal skabe nytænkende, eksperimenterende og kreative tiltag og give børn og vokse lyst til at udforske og opdage naturen - også den natur, der findes lige uden for døren.

Esbjerg Kommune er en af landets fem "Krible Krable-kommuner" og har fået 50.000 kroner til udvikling af et pilotprojekt. Kommunen har sammen med "MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring" skabt et nye naturrum, og ved søen er der opsat kasser med forskelligt grej - for eksempel lupper, insektsugere, spande og duge, der kan bruges til at bestemme dyrearter.

* Krible Krable er et landsdækkende naturprojekt for børn i alderen 0-8 år. * Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang står bag projektet, der støttes af Nordea-fonden. * Krible Krable-projektet skal sørge for, at børn og voksne gennem små naturundersøgelser, leg og læring opdager, at den bynære natur er fuld af liv. * Landets naturvejledere står hvert år bag hundredvis af Krible Krable-arrangementer, målrettet daginstitutioner, indskoling, SFO og børnefamilier. * Over 60.000 børn og voksne deltager årligt i Krible Krable-måneden (maj).

Drop din safari - brug naturen

Maj måned er "krible krable-måned" i Danmark, og naturvejleder og projektleder for Krible Krable, Rikke Laustsen, siger:

- Vi vil gerne vække børnenes nysgerrighed for smådyr og planter i naturen og give dem nogle glade oplevelser under åben himmel. Når børnene udforsker livet i den nære natur, håber vi, at de - uanset bopæl - kan blive klogere på naturen, blive tryg ved at færdes i den og få lyst til at passe godt på den.

Hun tilføjer:

- Man behøver ikke rejse på safari for at få store oplevelser med vilde dyr. Naturoplevelserne venter lige uden for døren - i engen, i skoven, ved vandhullet, på stranden eller måske bare ude i baghaven.

Hun opfordrer alle lærere, pædagoger og forældre til at kaste sig ud i naturoplevelser med børnene og foreslår, at de går i gang med at bygge for eksempel terrarier til regnorm, bænkebider-baner og insektstøvsugere.