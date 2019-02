Esbjerg bliver værtsby for badminton-DM fra 2021

Badminton Danmark har udpeget Esbjerg som værtsby i 2021 og to år frem. Hos ESG Badminton og borgmester Jesper Frost Rasmussen er der begejstring for værtsskabet i én af de idrætsgrene, hvor Danmark har en lang række spillere med i verdenseliten.

ESBJERG: Sportsfans i Esbjerg og omegn - og i særdeleshed fans af badmintonsporten - kan godt begynde at glæde sig til at se badmintonspil i verdensklasse. Badminton Danmark har således netop afgjort, at DM i badminton fra 2021 og de følgende to år skal afvikles i Esbjerg.

Det er 12 år siden DM i badminton senest blev afviklet i Esbjerg, og dengang spillede Peter Gade og Tine Baun sig til guldmedaljerne i herre- og damesingle. Men når Blue Water Dokken om to år bliver rammen om mesterskaberne er det spillere som Victor Axelsen, Jan Ø. Jørgensen, Hans Christian Vittinghus , Mia Blichfeldt og Line Kjærsfeldt publikum i Esbjerg kan forvente at se i hoverollerne.

Jørn Gade, formand for ESG Badminton er begejstret for, at Esbjerg bliver værtsby.

- Vi er så glade, at vi slet ikke kan få armene ned. Det er noget vi har arbejdet på i lang tid, så det er fantastisk, at det er lykkedes. Det er ikke bare fantastisk for badmintonsporten, men også for byen, hvor kommunen, Sport & Park Event Esbjerg og flere fonde har bidraget. Opbakningen har været der hele vejen rundt, og som klub er vi godt gearet. Vi har tidligere vist, at vi kan håndtere store arrangementer, siger Jørn Gade.