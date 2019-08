Esbjerg bliver pustet i nakken: Vejle har snart flere indbyggere

Forskellen i folketal mellem Vejle og Esbjerg er er nede på 359 indbyggere. Og tendensen er, at Vejle Kommune vokser, mens Esbjerg falder.

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik bor der i dag 115.316 indbyggere i Vejle Kommune, mens det tilsvarende tal for Esbjerg Kommune er 115.675.

Vejle Amts Folkeblad har flere gange konstateret, at Vejle Kommune er ved at overhale Esbjerg Kommune som landets femtestørste, når man ser på folketal. Og ifølge Danmark Statistik har de første kvartaler af 2019 kun styrket Vejle Kommunes position.

Bølgen i Vejle - det er blandt andet her, byens tilflyttere slår sig ned. Arkivfoto: Bach Gruppen

Esbjerg by stadig klart størst

Når Vejle rykker forbi Esbjerg, er kommunen størst - både når det gælder areal og befolkning. Vejle Kommune breder sig over 1059 kvadratkilometer, mens Esbjerg råder over 795 kvadratkilometer.

Til gengæld er Esbjerg by stadig klart større end Vejle. Esbjerg huser 72.168 indbyggere, mens der per 1. januar boede 57.051 i Vejle - altså 15.000 færre.

Men magtforholdet på kommunebasis er ved at skifte. Vejle kommer til at ligge lige efter Danmarks fire største kommuner, der ikke overraskende føres an af København med 623.404 indbyggere.

Magtskiftet er ikke noget Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), lægger særlig meget i:

- Jeg tror ikke, det betyder noget, om vi er et par hundrede indbyggere større eller mindre end Esbjerg. Når man ser på byerne, er Esbjerg jo stadig klart størst. Det vigtigste er, at vi står sammen, når det gælder magtbalancen mellem Øst- og Vestdanmark. Jeg har et fortrinligt samarbejde med Esbjergs borgmester, Jesper Frost (V), der jo trådte til samtidig med mig.