Esbjerg-advokat efterforskes på ny for dokumentfalsk

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, som parterne i en kontrakt aftaler at skulle betale, hvis man overtræder kontraktens vilkår eller betingelser. En konventionalbod skal derfor aftales mellem kontraktparterne og indgå som en bestemmelse i kontrakten for at være gyldig, da den ikke følger af almindelig erstatningslovgivning. Den bruges ofte i kontrakter, hvor et økonomisk tab ved overtrædelse kan være svært at dokumentere.