Esbjerg Taxa overtager akut taxakørslen på Fanø

Fanø Taxa har meddelt Fanø Kommune, at selskabet stopper deres kørsel den 27. april. Derfor er kommunen nødt til at finde en akut løsning, og Esbjerg Taxa overtager midlertidigt kørslen frem til 1. september.

Esbjerg Taxa vil hver dag have én vogn fast på Fanø i et tidsrum, der endnu ikke er endeligt aftalt, ligesom der vil være muligheder for at have flere taxaer på øen ved ekstra behov eller særlige arrangementer. Tiderne vil blive meldt ud på Fanø Kommunes hjemmeside snarest muligt.

Fanø Kommune har derfor været tvungent til at finde en hurtig løsning, og her er Esbjerg Taxa trådt til. Firmaet overtager taxakørslen midlertidigt frem til den 1. september.

Subsidier er normalt et tilskud fra det offentlige til at kunne reducere salgsprisen for en vare. Det kan der være mange grunde til at gøre som eksempelvis mere miljørigtig produktion eller hensyn til specielle samfundsgrupper.I dette tilfælde skal subsidier dog forstås i en bredere forstand, hvor det er en slags statsstøtte til et bestemt erhverv. I dette tilfælde for at få Esbjerg Taxa til at køre på Fanø, da alternativet var, at der slet ikke var mulighed for taxakørsel.

Esbjerg Taxa skal have dækning

Dermed bliver der fortsat ikke taxakørsel døgnet rundt, og kommunen må endda tilbyde Esbjerg Taxa subsidieret kørsel. Det vil sige, at kommunen betaler selskabet et vist beløb for overhovedet at køre på øen. Borgmester Sofie Valbjørn (Alt) er ærgerlig over situationen.

- Jeg er ked af, at vi ikke har en taxa på Fanø, og så kan jeg blot konstatere, at Fanø Taxa ikke har ønsket at fortsætte sin kørsel på Fanø. Det tager jeg til efterretning, og derfor har vi i byrådet måttet finde en anden løsning nu og her, mens vi arbejder på en mere langtidsholdbar løsning, siger Sofie Valbjørn. Hun understreger, at det er en midlertidig løsning, mens der arbejdes på at finde en permanent løsning.

- Jeg er ikke begejstret over, at vi skal afsætte en masse penge til det her, men vi må indse, at vi har et akut behov hos blandt andet ældre borgere og restaurationer, og så længe vi ikke har et alternativ til de borgere, synes jeg, at dette er en rimelig løsning, siger Sofie Valbjørn.

Nu har kommunen så skaffet sig arbejdsro frem til 1. september - en periode, hvor det reelle behov kan blive helt slået fast.

- Der er ingen, der ved, om det er en god forretning at køre på Fanø. Vi har kun den tidligere vognmand på Fanøs ord. Vi vil kigge på tallene, når vi har kørt en periode. Der får vi et godt grundlag til at vurdere, hvad behovet reelt er, siger formand for Esbjerg Taxa, Torben Kirketerp.