Formand og daglig leder ved Esbjerg Taxa Torben Kirketerp er ikke bange for, at Fanø Kommune løber fra deres aftale. Han vil heller ikke afvise, at Esbjerg Taxa har lagt billet ind på at køre taxa på Fanø.

Fanø: Esbjerg Taxa har siden efteråret stået for busdriften på Fanø gennem telebusordningen, som både tager sig af den kollektive trafik og den kommunalt visiterede kørsel. Siden oktober sidste år har der ikke været nogen taxakørsel på øen, hvilket har fået Taxigruppen fra Fanø til at foreslå, at én vognmand skal stå for al kørsel, mod at kommunen dropper den nuværende aftale med Esbjerg Taxa.

- Vi har en god dialog med Fanø kommune. Vi snakker løbende, om hvordan vi kan forbedre dækningen af Fanø, uden at jeg vil komme nærmere ind på det, siger Torben Kirketerp fra Esbjerg Taxa.

Formanden fra Esbjerg Taxa gør sig heller ikke de store tanker om, at Taxigruppen ønsker Esbjerg Taxas afgang.

- Det tager jeg ganske stille og roligt. Jeg forholder mig til, at vi har en aftale med Fanø Kommune, som vi har et godt samarbejde med. Derudover er det ikke en sag, jeg vil diskutere i medierne.

Men frygter du, at kommunen opsiger aftalen med jer?

- Nej, det gør jeg ikke.

Hvad ser du af muligheder for taxakørsel på Fanø?

- Helt generelt skal der være et grundlag at køre på. Og det er svært i vinterhalvåret på Fanø.

Fanø kommune har to forslag liggende vedrørende taxakørsel på Fanø. Kommer ét af forslagene fra Esbjerg Taxa?

- Det kunne det da godt, siger en kryptisk Torben Kirketerp fra Esbjerg Taxa.

Tilbage i november fortalte Fanø-borgmester Sofie Valbjørn til JydskeVestkysten, at Esbjerg Taxa tidligere har tilbudt Fanø kommune at køre taxa på Fanø mod en garanteret pris på 350 kroner i timen. Et tilbud, hun vurderede var for dyrt i forhold til behovet.