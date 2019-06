28 forhenværende gæster på den lukkede Esbjerg Rockfestival valgte lørdag den 1. juni at fortsætte festivalens ånd bare i lidt andre omgivelser, end man ellers forbinder med en festival. 48-årige Henrik Vestergaard lagde hus til, da Esbjerg Rockfestival for en stund blev vækket til minde på Tarp Byvej.

Tarp: På vej til husets indgang står der et skilt med teksten 'concert' og en pil til venstre. Vi er på rette vej, selvom duften af bacon er meget fremtræden i husets entré, og ikke just minder om, at vi er på vej til en koncert.

Det er den 48-årige vandbehandler Henrik Vestergaard, der er arrangør og initiativtager til det, han har døbt Tarp Rock - fortsættelsen af Esbjerg rockfestival, der lukkede ned i efteråret på grund af dårlig økonomi efter 28 år på det danske festivallandkort. Det er på husets 1. sal, at festlighederne finder sted i et aflangt lokale med køkken, to lange borde, skråvægge og en maskine til at varme baconchips. I den tilbyggede udestue, hvor rygerne kan mærke, at de også er til festival, findes der også et mobilt bord med en friturekoger, der skal understøtte festivaloplevelsen og servere pommes frites i bakker, som var det på rockfestivalen.

Det er lettere broget flok, der er samlet i Henrik og hans kones hus denne formiddag. Udover deres søn på 14 år er klientellet til Tarp Rock midaldrende - lidt over og lidt under. Alle kender de Henrik, og de fleste har været med Esbjerg Rock Festival, men de kender ikke alle hinanden. Det roder Henrik bod på ved at holde en ni sider lang tale med anekdotiske præsentationer af gæsterne.