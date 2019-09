Esbjerg Revyen kommer lige i mål

- Den første uge, vi spillede, var det virkelig varmt, og det betød, at vi ikke solgte så mange billetter på dagen, fordi folk valgte at grille i haven eller tage til stranden og den slags, siger Hanne Bjørnskov.

Hun har en fornemmelse af, at der nok har været et par hundrede gæster færre i år, og direktøren peger på den lunefulde danske sommer.

- Vi har ikke det endelige overblik endnu, men vi når nok næsten samme antal gæster som sidste år, og det vil sige omkring 4.500. Til forskel fra sidste år, hvor vi havde støtte fra nogle fonde, så står vi i år på egne ben uden større sponsorer. Sidste år hang det sammen økonomisk, det tør jeg endnu ikke sige, om det også bliver tilfældet i år. Vi kan i hvert fald godt sige, at økonomien i foretagendet er trang, og jeg ved endnu ikke, om jeg kan hæve en løn til mig selv for det i år, siger Hanne Bjørnskov.

Esbjerg: Det endelige regnskab er endnu ikke gjort op, men det der ud som om, økonomien kommer til at hænge så nogenlunde sammen for årets udgave af Esbjerg Revyen.

Sommervarmen kan have kostet Esbjerg Revyen gæster, men direktør Hanne Bjørnskov håber og tror, at økonomien hænger så nogenlunde sammen. Arkivfoto: Chresten Bergh

I støbeskeen

Hun hæfter sig ved, at årets revy har fået rigtig megen ros og mange pæne ord med på vejen fra alle kanter.

- Der har været en fantastiske stemning blandt publikum, og alle er gået herfra med et smil på læben og med en god oplevelse. Jeg fornemmer, at det er ved at fæstne sig som en god tradition for mange, og det vil vi gerne udbrede, så vi får flere større grupper og firmaer til at bestille billetter på forhånd. Vi evaluerer hele tiden løbende for at optimere numrene mest muligt, og i år fik vi for eksempel hurtigt lavet en sang med teksten "Hvorfor er Løkke så Lunefuld", da Lars Løkke Rasmussen under vores spilleperiode gik af som formand i Venstre, siger Hanne Bjørnskov.

Og selv om revyen ikke er en pengemaskine for Hanne Bjørnskov, garanterer direktøren, at der også bliver en Esbjerg Revy i 2020.

- Næste års revy er i støbeskeen, og vi er allerede ganske langt med forberedelserne. Man skal være tidligt ude for at få de rigtige skuespillere, siger Hanne Bjørnskov, der ikke på nuværende tidspunkt vil løfte sløret for detaljer omkring næste års revy.