Esbjerg: Fredag blev der afholdt pressemøde i Musikhuset i forbindelse med Esbjerg Revyen 2018. Her var hele holdet bag revyen til stede, og pressen kunne få en lille forsmag på, hvad publikum har i vente, når revyen får premiere den 23. august i Musikhuset.

- Revyen har et lokalt islæt. Det er vigtigt for os, at det bliver esbjergensernes revy. Andre skal også kunne forstå det, men den er ekstra god for dem, der bor her, siger Hanne Bjørnskov, der sammen med Leif Fabricius står bag revyen.

Det lokale islæt sås blandt andet i et nummer med folkedanseren Marie fra Esbjerg.