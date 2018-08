Esbjerg Motorsport forventer mindst 3.000 tilskuere til DM-finalen lørdag

Esbjerg: Marie Staal fra Esbjerg Motorsport håber på mindst 3.000 tilskuere, når Esbjerg på lørdag aften er arrangør af DM-finalen på Granly Speedway Arena, hvor klubbens topkører Niels-Kristian Iversen kan sikre sig sin syvende DM-titel i træk og dermed tangere Ole Olsens rekord.

-Kommer der over 3.000. får vi også et overskud, og jeg kan berolige folk med, at vi har pølser, øl og vand til over 5.000, siger Marie Staal, som sammen med sin mand, Peter, udfører et kæmpe arbejde for speedwaysporten i Esbjerg.

Esbjerg Vikings i Metalligaen har ikke haft store tilskuertal i denne sæson, selv om vejret generelt har været fint ved klubbens matcher på Granly Speedway Arena. Her har Esbjerg indtil nu mødt Region Varde, Holsted Tigers, Holstebro Elite og Grindsted, og årets første dyst på egen slagger mod Region Varde var den, som trak flest tilskuere, nemlig omkring 1.600.

Tilskuertallene hænger naturligvis sammen med, at Esbjerg foreløbig har haft en elendig sportslig sæson, idet Vikings noget uvant ligger sidst i tabellen, men lørdag skulle der være gode chancer for, at der kommer nogle flere folk på lægterne, når kørere som Niels-Kristian Iversen, Nicki Pedersen, Peter Kildemand, Michael Jepsen Jensen og Kenneth Bjerre holder bag startsnoren.