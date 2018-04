Esbjerg Lufthavn har fundet sin nye chef

Med 99 ansøgere var interessen for at blive chef for Esbjerg Lufthavn enorm, men efter en grundig ansættelsesproces er jagten nu indstillet. Valget er faldet på den 54-årige John Nielsen, der kommer fra en stilling som logistikchef ved Maersk Olie/Total.

Esbjerg: Det bliver den 54-årige John Nielsen, der fremover skal lede og udvikle Danmarks syvende største lufthavn, når han den 1. maj tiltræder som lufthavnschef i Esbjerg. Det står klart efter en længere ansættelsesproces med assistance fra headhunter-firmaet Mercuri-Urval. I alt 99 ansøgere lagde billet ind på stillingen. Fem kandidater blev inviteret til samtale, siden blev feltet indkredset til to, og til slut faldt valget på John Nielsen, der kommer fra en stilling som logistikchef hos Maersk Olie, nu Total. - Der var mange kvalificerede bud, men jeg er sikker på, at vi med ansættelsen af John får en chef med en profil, som passer perfekt til lufthavnens situation, hvor der er behov for at få udvikling, sikker drift og medarbejder trivsel til at gå op i en højere enhed, siger Hans Kjær, direktør i Teknik & Miljø. Han har siden midten af december haft chefrollen, fordi den tidligere lufthavnschef blev fyret, da længere tids samarbejdsvanskeligheder kulminerede med upassende opførsel under en julefrokost.

Ny lufthavnschef John Nielsen er 54 år og bor i Haderslev. Han er gift og har fire børn.Esbjerg Lufthavn har cirka 60 ansatte, og er herudover hjemsted for en række virksomheder, der har knap 300 ansatte på lufthavnens område.

Brancheerfaring John Nielsen er i sin tid uddannet helikopterpilot i Forsvaret og har gennem mange år haft ledende stillinger indenfor luftfart. Blandt andet ved NHV Dancopter, Ryanair og senest Maersk Olie/Total. Han kommer således til Esbjerg Lufthavn med solid ledelses-erfaring indenfor området. - Efter 1,5 gode år hos Maersk, hvor jeg blandt andet har siddet på den anden side af bordet og forhandlet offshore-helikopterflyvninger, glæder jeg mig til at komme tilbage til luftfartsbranchen, siger John Nielsen. Han overtager roret i en lufthavn, der i de forgange år har landet årlige underskud i størrelsesordenen 2-7 millioner kroner på grund af et fald i offshoreaktiviteterne på Nordsøen.