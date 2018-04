Esbjerg Kunstmuseum scorer topkarakter igen

Slots- og Kulturstyrelsen har givet Esbjerg Kunstmuseum topkarakter i endnu en kvalitetsvurdering. Styrelsen roser blandt andet museet for at have et professionelt personale og et højt, fagligt niveau. Især museets forskning og formidling får ros.

Esbjerg: Esbjerg Kunstmuseum har gjort det igen - scoret topkarakter hos Slots- og Kulturstyrelsen i en vurdering af museets arbejde. Styrelsen konkluderer, at opgaverne er løst "meget tilfredsstillende", hvilket er den højeste karakter, styrelsen kan give. Det er anden gang, museet kvalitetsvurderes, og også ved sidste vurdering i 2007 fik museet tildelt topkarakter. Slots- og Kulturstyrelsen betegner Esbjerg Kunstmuseum som en veldrevet virksomhed med en professionel ledelse og bemanding og roser det høje, faglige niveau inden for især forskning og formidling.

Styrelsen roser desuden museets måde at formidle på og hæfter sig især ved, at museet formidler på mange forskellige måder, og at formidlingen er målrettet os alle - fra børn i dagtilbud til de voksne.

Styrelsen fremhæver i sin vurdering det faglige fokus, museet har, og udtaler, at dette fokus (citat:) "bidrager til en kvalitativ udvikling af museets faglige opgavevaretagelse og skaber synergi mellem de faglige opgaver".

Den bedste gave, man kan få

Museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard er naturligvis begejstret for den flotte karakter, museet har fået. Hun fejrer - som tidligere omtalt i spalterne her - 25 års jubilæum på museet ved en reception på fredag og udtaler i den forbindelse, at en topkarakter fra Slots- og Kulturstyrelsen er (citat:) "den bedste gave, man kan få".

- Det betyder meget, at folk udefra anerkender os på den her måde. Med en topkarakter ved vi, at vi arbejder i den rigtige retning, og anerkendelsen er vigtig, når vi skal ud og skaffe penge til forskellige projekter, konstaterer en glad museumsdirektør.

Og mon ikke, den flotte karakter fra Slots- og Kulturstyrelsen vil blive fremvist mange steder fremover?

I forbindelse med kvalitetsvurderingen påpeger Slots- og Kulturstyrelsen nemlig, at et faldende driftstilskud fra stat og kommune bliver en væsentlig udfordring for museet de kommende år, hvis man vil opretholde den høje, faglige standard.