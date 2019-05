I det kommende skoleår får alle elever i 0.-3. klasse tre lektioner færre hver uge, mens skolerne også får mulighed for at forkorte skoledagen med to timer for eleverne i 4.-9. klasse. Det er ændringer, der glæder politikerne i Børn & Familieudvalget, som mener, at det vil styrke folkeskolerne.

Esbjerg Kommune: I det kommende skoleår vil eleverne i 0. - 3. klasse have en kortere skoleuge, end den er i dag. Skoleskemaet bliver ændret, så eleverne får to timer og et kvarters mindre undervisning om ugen. Det svarer på de fleste skoler til, at skoleskemaet hver uge får tre lektioner færre, og timerne bliver hentet fra den understøttende undervisning.

- Jeg tror, at den her løsning giver grobund for bedre undervisning. Det er bedre med en kortere, sindssygt intensiv og spændende dag med personale, der kan nå ud til de enkelte elever, end en rigtig lang dag, hvor eleverne er brugte efter klokken 14, og derfor har svært ved at lære noget. De kortere skoledage skal give mere kvalitet i undervisningen, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Ud over kortere skoleuge til de yngste elever, vil skolerne få mulighed for at søge om kortere skoleuge for eleverne i 4. - 9. klasse fra næste år, da der er blevet mulighed for at omsætte to timers undervisning til færre timer men med flere voksne i klassen.

Det er en mulighed, som Diana Mose Olsen håber, at skolerne vil benytte sig af.

- Vi får en større fleksibilitet, så skolerne i højere grad kan planlægge en skoledag, der giver mening lokalt og sætter de bedste rammer for elevernes læring og trivsel. Vi tror, at det er skolerne, der ved bedst, hvordan skolen skal tilrettelægges, siger Diana Mose Olsen.