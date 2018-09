Esbjerg Kommunes myndighedschef er fratrådt med øjeblikkelig virkning

Johnny Holst er fratrådt med øjeblikkelig virkning "efter gensidig aftale", og det er alt, hvad direktøren for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, ønsker at oplyse om sagen.

Stilling opslås ikke

Men nu skal I altså ud og lede efter en myndighedschef for tredje gang på kort tid?

- Nej, vi opslår ikke stillingen nu. Jørgen Bruun (familie- og forebyggelseschef, Esbjerg Kommune, red.) vil påtage sig yderligere opgaver, indtil kommunaldirektøren og den kommunale direktion har fået foretaget det serviceeftersyn af hele kommunen, som økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen har bestilt. Vi skal selvfølgelig have styr på, hvordan myndighedsområdet skal fungere i en eventuel ny organisation, inden vi eventuelt foretager os yderligere, siger Jørn Henriksen.

JydskeVestkysten har været i kontakt med Johnny Holst, men han har ingen kommentarer til sagen i henhold til den fratrædelsesaftale, der er indgået.

Jobbet som myndighedschef i Familierådgivningen indebærer blandt andet det overordnede faglige, personalemæssige og økonomiske ansvar for området, hvor der er cirka 130 medarbejdere ansat. Herudover har myndighedschefen det overordnede ansvar for, at alle kommunens sager om børn og unge følger lovgivningen, og at alle politikker bliver gennemført.