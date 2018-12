Esbjerg Kommunes image skal have et løft

Esbjerg Kommune vil slippe medarbejderne fri af snærende bånd til gavn for borgerne, og direktionen gør med politisk velsignelse klar til en gennemgribende forandring.

Esbjerg Kommune: Der er en lang række elementer i den plan for de store forandringer på Esbjerg Kommune, som kommunaldirektør Rikke Vestergaard netop har forelagt politikerne i økonomiudvalget. Én af dem, der er særlig vigtig, omend ikke i første omgang så synlig udadtil, er en gennemgribende kulturændring af hele den kommunale mastodont, der alt i alt har knap 10.000 ansatte. Medarbejderne skal slippes fri, borgerne skal i centrum, og der skal luges ud i snærende bånd og interne regler. Derudover skal etableres en fladere ledelsesstruktur med maksimalt fire ledelseslag, hvor der i dag kan forekomme både fem og seks lag. Således er planen fra Rikke Vestergaard og den øvrige direktion, at ledere og medarbejdere, der er fagpersoner, skal have mere frihed til at træffe beslutninger selv af respekt for, at de sidder inde med særlig viden og ekspertise om til tider ret komplekse opgaver. - Der er en kæmpestor, ledelsesmæssig opgave at fremme den kultur, og der skal i højere grad gives plads til, at medarbejderne, der har kontakten, finder de løsninger, der passer bedst til borgerne. Man skal ikke nødvendigvis behandle alle borgere ens - man skal søge at give borgeren, hvad den pågældende har behov for. Man må nogle gange vælge det, der er bedst i situationen, når beslutningen i øvrigt er grundlæggende præget af ordentlighed og faglighed, Vi har i Esbjerg Kommune sagt "borgeren i centrum" i mange år, men jeg er ikke sikker på, vi er nået helt i mål, siger Rikke Vestergaard.

Direktionen Den kommunale direktion består af i alt fem direktører. Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, der 1. juni i år afløste Otte Jespersen, er den øverste, og under hende sorterer følgende direktører for de nuværende områder:Arne Nikolajsen, direktør Sundhed & Omsorg, Jørn Henriksen, direktør for Børn & Kultur, Lise P. Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked og Hans Kjær, direktør for Teknik & Miljø. Sidstnævnte går på pension med udgangen af januar 2019.

Ingen nulfejlskultur Kommunaldirektøren erkender, at kulturændringen er et langt, sejt træk, for den kræver, at der skabes en endnu mere risikovillig organisation, hvor medarbejdere og ledere tør træffe egne beslutninger og afprøve nye ting. - Direktionen ønsker ikke en nul-fejlskultur, der er styret af regler og kontrol, men fornuft og værdier. Lige nu er der for lidt frihed til at handle til gavn for borgerne, og mange borgere oplever nok kommunen som meget hierarkisk. I direktionen håber vi, at tiltagene også kan give stødet til en imageændring, siger Rikke Vestergaard.

I tråd med kulturændringen er yderligere element om øget inddragelse af borgere og virksomheder i de kommunale og politiske beslutningsprocesser, og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over den forvandlingsproces, Esbjerg Kommune skal i gang med: - Helt generelt synes jeg, det er et flot stykke arbejde som Rikke og resten af direktionen har udført, og der var positive bemærkninger hele vejen rundt om bordet, da vi fik planen forelagt på økonomiudvalgsmødet. Det er også helt på linje med det budskab, vi fra politisk side har afsendt, hvor vi også ønsker en knap så hierarkisk opbygning og en fladere ledelsesstruktur, siger borgmesteren og fortsætter: - Næste skridt er at få tilrettelagt processerne, så vi får relevante input fra borgere og andre interessenter, herunder eksempelvis virksomhederne, forud for politiske beslutninger. Det handler ikke om, at nogen skal diktere beslutningerne, men at vi får sikret, at vi lytter til relevante input i tide. Man kan jo ikke imødekomme alle, men vi skal lytte til alle, siger Jesper Frost Rasmussen.