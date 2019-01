Esbjerg Kommunes idrætspris: Her er de nominerede

Torsdag løftede borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) sløret for, hvem der er nomineret til Esbjerg Kommunes idrætspris.

- Vi har igen haft en rigtig god snak omkring det, men vi kan altså kun indstille tre styks, fortæller borgmesteren.

De nominerede er:

Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen, der i 2018 vandt det individuelle danske mesterskab for syvende gang i træk. Desuden formåede "Puk" i det forgangne år at køre sig tilbage i grandprix-serien.

EfB's fodboldhold er også blandt de tre nominerede. I foråret rykkede klubben tilbage i superligaen efter to altafgørende kampe mod Silkeborg, men også efteråret har som bekendt været rigtig fint for cheftræner John Lammers & Co., der overvintre på fjerdepladsen i landets bedste fodboldrække.

Endelig er også Team Esbjerg-profilen Estavana Polman nomineret. Hun har spillet i Team Esbjerg siden 2013. Hun er nomineret for sit fantastiske håndboldspil.

- Men vi kan desværre kun vælge en af dem, så det glæder vi os til at kunne afsløre, siger Jesper Frost Rasmussen.

Og navnet på vinderen af Esbjerg Kommunes idrætspris afsløres ved en fest i Musikhuset Esbjerg fredag den 8. februar.