Lederen af Feriekoloni Rendbjerg ændrer procedure og betaler ved kasse et, men han har svært ved at forstå en den bøde på 5.000 kroner, som feriekolonien har fået af Fødevarestyrelsen.

Esbjerg: Siden 1950 har esbjergensiske skolebørn i massevis været på lejrskole på Rendbjerg Feriekoloni ved Flensborg Fjord. I alle årene er feriekolonien blevet kontrolleret af Fødevarestyrelsen uden anmærkninger.

Men nu har den populære feriekoloni fået et hak i billetten, som er blevet takseret til en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner. En bøde, som ledelsen på feriekolonien ikke er helt enig i, fremgår det af kontrolrapporten.

Kort fortalt går miseren ud på, at Fødevarestyrelsen ikke har været tilfreds med Rendbjerg Feriekolonis såkaldte egenkontrol i forbindelse med modtagelse af varer. Feriekolonien har troskyldigt og efter egen fast frekvens brugt tid på at dokumentere og nedskrive temperaturen i de varer, kolonien har modtaget.

Men ved næsten samtlige dokumentationer med temperaturangivelse er temperaturen over fem grader, hvilket er den fastsatte, kritiske grænse. For eksempel er det blandt andet skrevet ned, at oksesmåkød ved modtagelsen havde en temperatur på 7,5 grader, mælk 9,7 grader, yoghurt 10,8 grader og partyskinke 7,3 grader.