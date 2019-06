Esbjerg Kommunes borgere risikerer skattestigning

Kommunens økonomi kan ikke følge med byrådets ønsker til den kommende budgetlægning. Ét byrådsparti har allerede fremsat forslag om genindførelse af dækningsafgiften - den af virksomheder forhadte erhvervsskat - for at få klingende mønt i kassen. Borgmester afviser pure virksomhedsbeskatning, men virker mindre stålsat i forhold til en anden skatteskrue.

Esbjerg Kommune: De otte partier i Esbjerg Byråd har hver især indsendt en ønskeliste til de kommende budgetforhandlinger efter sommerferien, og sammenlagt løber de politiske drømmescenarier op i omkring 80 millioner ekstra kroner på den årlige drift. Det harmonerer dog dårligt med Esbjerg Kommunes økonomiske forfatning, og derfor spøger en genindførelse af den såkaldte dækningsafgift - en særskat på virksomheder - i den politiske kulisse. Enhedslisten har flere gange tidligere foreslået at genindføre dækningsafgiften, og den er nu lagt på bordet igen. Men borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) afviser pure at bringe muligheden i spil, efter at Esbjerg Kommune sløjfede den for mere end 10 år siden i forbindelse med kommunesammenlægningen. Venstre har dog kun 11 pladser i det 31 mandater store byråd, og der skal 16 til et flertal. Imidlertid er der næppe tvivl om, at hele blå blok står sammen om at friholde erhvervslivet.

Dækningsafgift Dækningsafgiften er en ejendomsskat, som landets kommuner kan vælge at pålægge private erhvervsejendomme. Virksomheder betaler afgift af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien (forskelsværdien). Det er altså bygningernes værdi, der beregnes dækningsafgift af. Særskatten kan maksimalt udgøre 10 promille, og meningen med afgiften er, at den blandt andet skal bidrage til kommunens udgifter til gader, veje, parkeringspladser og brandvæsen.

Nej til virksomhedsskat - Selv hvis den kommende aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen skulle åbne for muligheden af, at vi kan udskrive dækningsafgift uden at blive trukket i bloktilskud som straf, kommer det ikke på tale. Det er den mest urimelige og tilfældige beskatning, man kan forestille sig. Eksempelvis skal et lille it-firma, der tjener styrtende, måske ikke betale noget, mens en stor virksomhed med mange arbejdspladser, der giver underskud, skal betale meget, siger Frost Rasmussen og fortsætter: - Desuden skal vi ikke beskatte erhvervslivet hårdere samtidig med, at de fleste andre kommuner har droppet dækningsafgiften, hvis vi vil have vækst og udvikling i vores kommune, pointerer borgmesteren og tilføjer, at Vejle - som den sidste i det syd- og sønderjyske område - fra i år har droppet dækningsafgiften helt.

Nye indtægter I 2015 fik Esbjerg Kommune af indenrigsministeriet lov til at hæve personskatten og dermed sikre et ekstra provenu på 34 millioner kroner om året til det trængte husholdningsbudget. Er det en mulighed igen? - Jeg synes, vi betaler rigeligt i skat i forvejen, og i provinskommunerne ligger vi væsentligt højere end i hovedstaden. Der skulle meget gerne komme en fornuftig økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og en ny regering, for vi ser ind i store udfordringer med kernevelfærd, der koster mange penge og en udligningsordning, der fordeler midlerne fra staten skævt mellem kommunerne. Er det et nej? - Mit udgangspunkt er, at vi betaler nok i skat, men vi er nødt til at kende rammebetingelserne for vores økonomi, før vi kan svare på, om vi kan løse udfordringerne alene ved interne omprioriteringer, eller vi også er nødt til at kigge på vores indtægter. En ny regering kan både stille nye krav men også sikre ny finansiering, så vi er nødt til at afvente en økonomiaftale. Og hvis vi ikke snart får en regering og en aftale, kan budgetforhandlingerne blive skubbet oktober eller november.